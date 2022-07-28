28 Temmuz 1919: İngiliz Yarbayı Rawlinson ile Manda Görüşmelerinin Yapılması

Kurtuluş Savaşının yöneticileri Kongrelerin yapıldığı günlerde çeşitli büyük devletlerin yöneticileri ile manda görüşmeleri yapmışlardı.





Binbaşı Hüsrev Gerede’nin günlüklerinde bu mandacı yaklaşım kendini çok net bir şekilde gösterir. Hüsrev Gerede o günleri şöyle anlatıyor: Mustafa Kemal Paşa'nın evinde toplandık. İngiliz Yarbayı Rawlinson, Kazım Karabekir Paşa'yla görüşmüş. Paris'te “Amerika Türkiye'yi mandasına almak isterse alsın" diye ortaklaşa karar verilmiş. Amerika almazsa İngilizler alacaklarmış.





Mandaya alma biçimi şöyle imiş: İzmir'in Yunanlılarda, Antalya'nın İtalyanlarda, Suriye'nin Fransızlarda kalmasından sonra elde kalan parça ile sınırlıymış. Bu görüşmeden, İngilizlerin Türkiye'yi Amerikalılara bırakmak istemedikleri anlaşılıyor. Eğer Türkiye Amerikan mandasına girerse, İngilizler bölgede Kürt ayaklanması, Ermeni Sorunu gibi olaylar yaratıp Amerikalıları yıldırmak, sonunda da ülkemizi ele geçirmek istiyorlar. Kazım Karabekir Paşa, Yarbay Rawlinson'a, Türk ulusunun bağımsız yaşamayı temel prensip olarak benimsediğini başka bir seçenek düşünülemeyeceğini güzelce anlatmış.(Gerede-Önal-2003:63)

28 Temmuz 2021: İki Ay Süren ve Bütün Ülkeye Yayılan Yangın Sabotajlarının Başlatılması

12 Ağustos tarihleri arasında 49 ilde çıkan 299 orman yangınında 9 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı ve yüzbinlerce hektar orman arazisi küle döndü.







28 Temmuz 2011: TBMM'de 24. dönemin ilk oturumunda ve yemin töreninde CHP ile BDP destekli bağımsızlar yemin etmediler.







