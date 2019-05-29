İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir fiskede bizi düşürdüler ve 28 Şubat'ta Türkiye'ye başka bir tabloyu getirdiler. Bugün 6-7 yıldır karşılaştığımız olayların bir tanesiyle geçmiş dönemde karşılaşmış olsaydık bir fiskeyle yıkılırdık." dedi.

Bakan Soylu, Şişli Paşa Mahallesi'ndeki sokak iftarına katıldı. Burada vatandaşlarla sohbet eden Soylu, bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Soylu, iftar öncesi yaptığı konuşmada, bir ülkenin, bir milletin ve bir devletin en önemli kuvvetinin manevi kuvvet olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine değinen Soylu, şöyle konuştu:

"Tam 1,5 aydır yapmadıkları tezvirat ve dedikodu kalmadı. Güya ben İçişleri Bakanıyım, İstanbul'a 100 bin polis getireceğim ve oy kullandıracağım. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı diyor ki '31 Mart'ta kim oy kullanmışsa aynı kişiler 23 Haziran'da da oy kullanacaklar.' Ama tezvirat ve dedikodu her tarafta. Bir sanatçı çıkıyor, 'Benim kaydımı sildiler' diyor. Nüfus Genel Müdürüne diyorum ki 'Şuna bakıver.' Bakıyor, 29 Mart'ta kendi kaydını almış başka tarafa getirmiş. 'CNN Türk'te kameraman 4 kişi işten çıkarıldı' diye yalan söylüyorlar, açıklama yapıyor."

Soylu, 2016'dan itibaren Londra, Paris, Lyon'da terör eylemlerinin yaşandığını, İstanbul'un huzur şehri olduğunu dile getirdi.

Konuşmasının ardından burada vatandaşlarla iftar yapan Bakan Soylu, daha sonra Sivas Hafik Çınarlı Köyü Kalkındırma ve Yaşatma Vakfı'nı (Çınarlı Vakfı) ziyaret etti.

Türkiye'nin Doğu ile Batı'ya anlam kattığını ifade eden Soylu, "Doğu ile Batı'yı anlamlı kılan bizim medeniyetimizdir. İşte bu medeniyeti çok güçlü tutmalıyız." dedi.





- "21. asrın başından itibaren Tayyip Erdoğan bir politika uyguluyor"

"Kuvveti maneviyemiz olmasaydı bizi yerle yeksan ederdi." diyen Soylu, şöyle devam etti:

"1980 darbesini hepimiz hatırlıyoruz. Bir fiskede yıktılar bizi. Terör vardı, anarşi vardı ve Türkiye'de en önemlisi ekonomik kriz birçok kez ülkeyi yüzde 100'ün yüzde 200'ün üzerinde neredeyse zayıflatmıştı. 28 Şubat'a geldik yine terör vardı. Türkiye terörden illallah demişti. Yine 94'de karşı karşıya kaldığımız kriz dahil olmak üzere bu krizlerin tamamı paramızın değerini alıp bir tarafa götürmüştü. Siyaset parçalanmıştı. Bir fiskede bizi düşürdüler ve 28 Şubat'ta Türkiye'ye başka bir tabloyu getirdiler. Bugün 6-7 yıldır karşılaştığımız olayların bir tanesiyle geçmiş dönemde karşılaşmış olsaydık bir fiskeyle yıkılırdık. Bugün yıkılmamamızın sebebi şudur; altyapımızın kuvvetlendirmekle tahkimat etmek için 21. asrın başından itibaren Tayyip Erdoğan bir politika uyguluyor. Şehir Hastanesi'nden bölünmüş yollara kadar, 81 ildeki üniversiteden havalimanlarına, barajlara, enerji yatırım tesislerine kadar. Marmaray'dan Avrasya'ya kadar, Osmangazi'den dünyanın en büyük havalimanına kadar. Türkiye'yi öyle geliştirmeye çalışıyor ki bir daha bir fiskeyle Türkiye yıkılmasın."

Soylu, "Eğer sadece Gezi Olayları'yla baş başa kalsaydık ve gücümüz, kuvveti maneviyemiz eğer 28 Şubat dönemindeki gibi olsaydı, 80 dönemindeki gibi olsaydı bu ülkeye defalarca devalüasyonu katbekat getirtip, bu ülkenin cebinden bir gecede bu ülkeyi yüzde 70-80 fakirletecek sonucu çıkarırlardı. Bu kadar açık ve net. Türkiye buna direniyor." ifadelerini kullandı.