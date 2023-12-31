28 Şubat’ta ona baş rol verilmişti! Müslim Gündüz yine sahneye sürüldü

Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda geçtiğimiz akşam 20.45’te 2023 Turkcell Süper Kupa’da karşı karşıya gelecekti.

Sahaya Atatürk tişörtü ile Yurtta sulh cihanda sulh pankartıyla çıkmalarına izin verilmeyince kulüpler oynamama kararı aldı. Müsabakanın ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin ekipleri Türkiye'ye döndü.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yaşanan kriz hem Türkiye'de hem de dünya basınında geniş yer bulurken Aczmendi tarikatı lideri Müslim Gündüz de sosyal medya paylaşımı ile dahil oldu.

Gündüz, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bir zamanlar Müslümanlar hilafetin muhafazası için gecede gündüzde emek verdiler ızdırap çektiler göz yaşı döktüler amma kader hükmünü vermişti yıkıldı

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Şimdi aynı şeyi Kemalistler yaşıyor

Kemalizm yıkılmasın diye her oyunu oynuyorlar amma boşa emek yakında yıkılacaktır" dedi.