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Gündem 28 Şubat’ta ona baş rol verilmişti! Müslim Gündüz yine sahneye sürüldü
Gündem

28 Şubat’ta ona baş rol verilmişti! Müslim Gündüz yine sahneye sürüldü

Yeniakit Publisher
2023-12-31 07:58:00 -
28 Şubat’ta ona baş rol verilmişti! Müslim Gündüz yine sahneye sürüldü

28 Şubat'ın sembol isimlerinden olan Aczmendi tarikatı lideri Müslim Gündüz, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Kemalizm yıkılmasın diye her oynu oynuyorlar amma boşa emek yakında yıkılacaktır" dedi.

Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda geçtiğimiz akşam 20.45’te 2023 Turkcell Süper Kupa’da karşı karşıya gelecekti.

 

Sahaya Atatürk tişörtü ile Yurtta sulh cihanda sulh pankartıyla çıkmalarına izin verilmeyince kulüpler oynamama kararı aldı. Müsabakanın ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin ekipleri Türkiye'ye döndü.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yaşanan kriz hem Türkiye'de hem de dünya basınında geniş yer bulurken Aczmendi tarikatı lideri Müslim Gündüz de sosyal medya paylaşımı ile dahil oldu.

Gündüz, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bir zamanlar Müslümanlar hilafetin muhafazası için gecede gündüzde emek verdiler ızdırap çektiler göz yaşı döktüler amma kader hükmünü vermişti yıkıldı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şimdi aynı şeyi Kemalistler yaşıyor

Kemalizm yıkılmasın diye her oyunu oynuyorlar amma boşa emek yakında yıkılacaktır" dedi.

Müslüm Gündüz'den 28 Şubat açıklaması!
Müslüm Gündüz'den 28 Şubat açıklaması!

Gündem

Müslüm Gündüz'den 28 Şubat açıklaması!

8
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Yorumlar

Deli İbo

Adam doğru söylemiş. Bu solaklar Atatürk'ü her ortamda kullandıklarından, insanlar için bir tabu olan Atatürk artık sıradanlaştırıldı, basite indirildi, hiç bir mahremi, hiç bir dokunulmazlığı kalmadı, dokunulmazlık sadece kanun ve yasalarda kaldı. Onuda bilmiyen çoğu kişi kanuna karşı gelmekte, sallayıp geçmekte. Bu ne ya kıytırık bir maç için, Atatürk argümanını put ve sembollerin reddedildiği bir ülkede kullanmaya ne gerek vardı. Diğer ülkeler nasılki günün etkinliği neyse o etkinliği yerine getirip geri dönüyor, bizimde aynı şeyi yapmamız lazımdı. Ama biz çok şükür her ortamda, her argümanı kullanırız. Yarında bedevi kılıklı meczup Atatürk'e laf ettimi gene hortladılar deyip ortaya çıkarsınız.

ziyaretçi

Doğruya doğru demeyelim mi. İnşallah. Amin ecmain.
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