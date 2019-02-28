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28 Şubat’ın yıldönümünde Tekirdağ’da basın açıklaması düzenlendi

28 Şubat 1997’de Milli Güvenlik Kurulu’nun aldığı muhtıra niteliğindeki kararları ile post-modern darbe girişiminin 22’nci yılı nedeniyle AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı tarafından basın açıklaması yapıldı.

28 Şubat 2019 Perşembe 13:46
28 Şubat’ın yıldönümünde Tekirdağ’da basın açıklaması düzenlendi

28 Şubat 1997’de Milli Güvenlik Kurulu’nun aldığı muhtıra niteliğindeki kararları ile post-modern darbe girişiminin 22’nci yılı nedeniyle AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı tarafından basın açıklaması yapıldı.


Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa kent meydanında düzenlenen basın açıklamasına parti üyeleri ve çok sayıda vatandaş ellerinde “28 Şubat utanç tarihidir”, “Darbe bir insanlık suçudur”, “28 Şubat okul kapılarında milletin meclisinde kırılan onurlardır” yazılı pankartlarla katıldı.


AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezai Çetin yaptığı konuşmasında, "Türkiye Cumhuriyeti, 28 Şubat 1997 tarihinde ‘demokrasiye balans ayarı’ bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itilmiştir. ‘postmodern darbenin yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için bugün bir aradayız. Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin bin yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasp etmeye teşebbüs etmiş; ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah’ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir. İrtica kılıfıyla vatandaşların düşünce ve inanç özgürlüğünü zapturapt altına almaya yönelik gerçekleştirilen postmodern darbe sonrası; siyasi, idari, hukuki, ekonomik ve toplumsal alanlarda yaşanan dönüşümler onarılması güç değişimlere neden olmuştur.28 Şubat müdahalesinden 22 yıl sonra güçlü demokrasisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var artık. Güçlü Türkiye’nin güçlü yarınlarına milletimizle birlikte yürüyoruz. Kurulduğumuz ilk günden itibaren bizlere güvenip teveccühüne layık gören aziz milletimize saygılarımızı sunuyoruz" dedi.


Açıklamanın ardından program sona erdi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:46
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