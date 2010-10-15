28 Şubat’ın ve PKK’nın karanlık şifreleri

Rahmetli Özal zehirlendi mi, zehirlenmedi mi? Şu sebepten veya bu sebepten, otopsi raporu neden yapılmadı? Ya da ne bileyim, Özal’ın ölüm fermanına kimler karar verdi? Daha ötede, onun bertaraf edilmesine karar veren merkezlerin, Köşk’te bir eli veya ayağı bulunuyor muydu? Bu soruların hemen hepsi kuşkusuz çok önemli. Madem ki ilgili dosya yeni baştan açıldı, öyle tahmin olunur ki, tekrar kapanması bir daha söz konusu olamaz. Zira aynı davayı, yeni baştan toplumun gündemine taşımak isteyen, karşı bir merkezin veya merkezlerin bulunduğunu; Türkiye’deki derin hesaplaşmanın daha karanlık noktalara doğru hızla evrilmeye başladığını, düşünmek gerekmiyor mu?



28 ŞUBAT’A ÖNDEN ARKADAN PARANTEZ



Yani Türkiye’de, Özal veya Eşref Bitlis dosyalarının açığa çıkması şu bakımdan önemli: Bu nokta, 28 Şubat’a doğru ipleri eline geçiren total çekirdeğin de keşfi ve teşhisi anlamına gelecek. Dolayısıyla Özal veya Eşref Bitlis vakaları, bireysel maceralar olmayıp, tam tersine 28 Şubat’a doğru sevkedilmek istenen Türkiye’nin geçirdiği önemli badirelerdir. Bu suikastların ardından hangi olayların vuku bulduğunu, kamuoyunun nasıl sersemletildiğini, 28 Şubat’a doğru Türkiye’nin kademe kademe hangi evrelerden geçtiğini düşünenler, bunları bir bir hatırlayacaklardır. Dolayısıyla hem Özal, hem de Eşref Bitlis suikastlarına ilişkin dosyalar; Ergenekon sürecindeki Türkiye’nin, 28 Şubat hadisesini paranteze aldığının resmidir. Yani, yaygın adıyla Ergenekon demek adet olan, veya bir başka adıyla “28 Şubatçılık” denilen total merkezin, daha bidayetinden çekilen bir parantez!.. Bunların yani 28 Şubatçıların, ikinci devre mahsulü sayılan nice paşaların davaları da görülmeye devam ediyor biliyorsunuz. Yani AK Parti iktidarının ilk yıllarında hükümete tazyik uygulayan, cumhurbaşkanlığı seçimini engellemek isteyen nice cuntacı kadroların davaları!.. Onlardan bazılarının tahliye olup olmadığına bakmayın siz. İşler doğurduğu sonuç ve encamı ile ölçülür biliyorsunuz. Bu bakımdan, üzerinde durduğumuz bu son davalar, geriye doğru, yani 28 Şubat’a doğru ikinci bir parantez teşkil eder. İşte bu iki parantezin birbirlerine doğru giderek daraldığını, arada kalan 28 Şubatçıları daha bir sıkıştırmaya başladığını görürsek, hiç mi hiç şaşırmayalım. Çünkü toplumsal veya siyasal gelişmeler bazen böyle zaman alabiliyor veya zamana ihtiyaç duyabiliyor. Fakat bu husustaki düşüncemizi, biz yeni baştan tekrar edelim: Özal ve Eşref Bitlis suikastları, 28 Şubat’a doğru götürülmek istenen Türkiye’nin, önündeki iki büyük engelin aşılması, bertaraf edilmesi denemesinden başka bir şey değildi. Bu davalar, işte bunu ortaya koyacak. Her dava birbirini açacak ve karanlık parantezin içi de böylece aydınlatılmış olacak.



İSRAİL-TÜRKİYE FLÖRTÜ



Şimdi gelelim asıl söyleyeceklerimize!. Daha Özal hayatta iken, onun cumhurbaşkanlığına karşı çıkan, onu tanımayacağını ve Köşk’e ziyarete gitmeyeceğini bağrını gere gere ilân eden, devlet içi ve dışı güçlerin varlığını bilirsiniz. Abdullah Gül’ün seçiminden daha sert geçmişti, Özal’a olan muhalefetler!.. Dahası, bilahare partisi bile Özal’ın yanında olmamış, karşı merkezlerin ortak cephesine katılmakta bir beis görmemişti. İşte 1993’te Özal ve Eşref Bitlis’in ölümünden sonra iş başına gelen yeni idare döneminde, 28 Şubat’a doğru zirvelere yükselen Türkiye-İsrail ilişkilerinin de temeli atıldı. Fakat hep mahçup ve gizli, kamuoyunun farketmesi istenmeyen ilişkiler!.. O yıllarda Hikmet Çetin’in, devlet ve hükümet namına İsrail’i nasıl yol ettiği unutulabilir mi? Fakat Ortadoğu’ya Özal zamanında açılmış bir Türkiye’nin, İsrail’le müttefiklik ilişkileri nasıl bir temele oturtulmalıydı ki, bu ittifak Türkiye kamuoyuna makul gözüksün, makul karşılansın?



PKK’NIN RAYİCİ TEKRAR YÜKSELİŞTE



İşte PKK bu noktada yeni baştan önem kazandı. Eşref Bitlis ve Özal bunun için öldürüldü. Denklemin özü şu idi: İsrail ve Türkiye terörden çok çekmiş iki ülkedir. Bizim derdimiz FKÖ-Hamas, sizinki de PKK!.. Öyleyse iki ülkenin işbirliği yapması, kendi menfaatlerinin iktizası değil midir? Biz hazırız, ya siz?.. Fakat bu işbirliğinin yürümesi ve makul karşılanması için, PKK’nın canlılığını korumasından da başka çare yoktu. Öyleyse PKK asla bertaraf edilmemelidir. PKK’yı dağıtmak, bertaraf etmek isteyenlerin önü alınmalıydı. Burada tabii PKK, kullanılan bir malzeme ve gerekçedir. Asıl önemli olan; Türkiye’deki gizli İsrail damarı ve dışarıdan gelen ABD empoze ve emrivakisidir. İşte PKK’yı bu çevreler hep besledi, kullandı ve sevketti. Türk halkını PKK ile adeta korkuttu ve terbiye ettiler. Fakat onların saatleri, şimdi hep geri çalışıyor!.