28 Şubat’ın son kalesi Adli Tıp! Çeşitli hastalıkların pençesindeki mütedeyyin mazlumlar, zindanda çürütülüyor

Sivas mazlumu Kılıç hakkında hastanenin verdiği “cezaevinde kalamaz” raporuna rağmen zulmü sürdüren Adli Tıp Kurumu’nun benzer tavrı, 28 Şubat mağdurları Mehmet Emin Alpsoy ile kanser hastası oğlu Şehmus Alpsoy için de uyguladığı ortaya çıktı.

Postmodern darbe 28 Şubat sürecinde Hizbullah davası kapsamında tutuklanan baba ile oğulun dramı devam ediyor. 73 yaşındaki Mehmet Emin Alpsoy ile kanser hastası Şeyhmus Alpsoy’un cezaevi ağır şartlarında yaşadıkları sağlık sorunlarından dolayı tahliye taleplerinin Adli Tıp Kurumu tarafından geri çevrildiği tespit edildi.

Tahliye taleplerine red!

Çeşitli tarihlerde Tekirdağ Devlet Hastanesi ile Ankara Numune Hastanesi’nde tedavi edilen baba-oğulun rahatsızlıklarının tek tek tespit edilmesine rağmen tahliye raporu oluşturulmadığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Adli Tıp Kurumu’na intikal ettirdiği sorunla ilgili Adli Tıp’ın da “Cezaevinde kalsın, tahliye edilmesinler” şeklinde tuhaf karara imza attığı öğrenildi. Kemoterapi gören, mesanesi ve bağırsağı alınan, kolon kanseri olan Şehmus Alpsoy’la ilgili Adli Tıp’ın 17.07.2019 / 12327 No’lu kararında “sürekli hastalık” hali olmadığı, tedavisinin reviri olan cezaevinde yapılabileceği yönünde rapor oluşturulduğu kaydedildi.

Ayakta duramıyorlar

Küçük abdestini de büyük andestini de beze bağlı olarak yapmak zorunda kalan Şeyhmus Alpsoy’un ağır durumuna rağmen Adli Tıp’ın ayrıca, “Hayatını yalnız idame ettirebileceği”ne hükmetmesi zulüm olarak değerlendirildi. Yaşlı M. Emin Alpsoy ile ilgili ise hepatit-B, titreme hastalığı (esansiyel tremor), böbrek kisti, işitme kaybı, astigmat, hipermetrop gibi birçok hastalık saptanırken Adli Tıp’ın 27.05.2019 / 9294 No’lu kararında “Poliklinik kontrolleri sağlanarak cezaevi şartlarında infazına devam edebileceği ve hayatını yalnız idame ettirebileceği, kocama hali kapsamında değerlendirilmediği” şeklinde ifadelere yer vererek tahliye talebinin reddedildiği kaydedildi.

Raporlar uygulanmamış

Ankara Numune Hastanesi’nin 21.03.2017 tarihli ve 4269 sayılı sağlık kurulu raporunda kanser hastası Şeyhmus Alpsoy’un cezasının 6 ay süreyle ertelenerek tahliye edilmesi gerektiği yönündeki saptamasının da bulunduğu bildirildi. Adli Tıp’ın 27.03.2017 tarihli, 5301 sayılı kararında Alpsoy’un cezasının 6 ay ertelenmesinin uygun olduğu ancak müebbet hapis cezalarında bunun hukuken mümkün olmadığı için tahliyenin gerçekleşmediği bildirildi.

Tek umut cumhurbaşkanı

Gazetemize konuşan mağdurların avukatı Abdulgani Orhan, tek umutlarının Cumhurbaşkanlığı Affı olduğunu söyledi. Hukukçu Orhan, şunları dile getirdi: “Hastane bürokrasisi nedeniyle kanser hastası Şeyhmus Alpsoy’un da yaşlı babası Emin Alpsoy’un da hakkında tahliye raporu düzenlenemiyor. Özellikle Şeyhmus Alpsoy’un sürekli bağırsakları tıkanıyor, beslenemiyor, mesanesi yok... Hastanede muhatap bulamadığımız, doktorların sorularımıza cevap vermediği, cezaevi personelinin bize açıklama yapmadığı bir ortam düşünün. Karşımızda avukat olarak bile muhatap bulamadığımız bu davada mağdurların sağlık sorunlarıyla ilgili problemler mutlaka giderilmeli ve bu dava dosyası tekrar açılarak yeniden yargılama yapılmalıdır. Bozulan sağlık durumu hastane ve Adli Tıp yoluyla çözülmeyecekse Cumhurbaşkanlığı Affı ile tahliye edilemelerinden başka bir yol kalmayacaktır.”