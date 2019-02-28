0553 313 94 23

"28 Şubat'ın hesabını iyi soramadık"

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş:- "Kemal Alemdaroğlu geçen bir programa çıktı 'Bugün olsa yine aynı şeyi yaparım.' dedi. Bu neyi gösteriyor? Biz 28 Şubat'ın hesabını iyi soramadık"- "Sembolik birtakım davalarla, sembolik bir iki kişiyi yargılamakla olabilecek şey değil. 'Bugün olursa yine aynı şeyi yaparım.' diyen bir grup var"

28 Şubat 2019 Perşembe 15:32
"28 Şubat'ın hesabını iyi soramadık"

İSTANBUL (AA) - Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş, "Kemal Alemdaroğlu geçen bir programa çıktı 'Bugün olsa yine aynı şeyi yaparım.' dedi. Bu neyi gösteriyor? Biz 28 Şubat'ın hesabını iyi soramadık." dedi.

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen "28 Şubat'ın Yargılanmayan Aktörleri" etkinliğinde konuşan Kurtulmuş, 28 Şubat'ta mağdur olmuş insanlara yeterince "dokulmadığını" belirterek, bu durumdan dolayı hayıflandığını söyledi.

28 Şubat sürecinde İstanbul Üniversitesinde doçent olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Profesörlüğüme az bir süre kalmıştı. Üniversiteden ilk atılanlardan birisi benim. Kemal Alemdaroğlu rektör olduğu ilk gün, bir numaralı kararla Nur Serter'i rektör yardımcısı atadı, iki numaralı kararla da beni açığa aldı. O zaman Cerrahpaşa ve Çapa'da okuyan doktora adayı öğrencilerle toplanıyoruz. Ortalama 200 civarında öğrenci var. Diyorum ki 100'ü başını açsa, biz 100 kişiyle mücadelemizi sürdürürüz. Bir pazartesi bir yerden, malum yerden (Fettullah Gülen) talimat geldi, geriye 60 öğrenci kaldı. Şimdi 15 Temmuz'la 28 Şubat'ı birleştirdiğiniz zaman ne olduğunu daha iyi anlıyorsunuz. 'Başörtüsü füruattandır.' diye bir fetva, o zaman geriye kalanların üzerindeki baskı çok fazla artıyor. Diğerleri diyorlar ki 'Bu Müslümanlar demek ki başlarını açabiliyor, size ne oluyor?' Otomatik olarak radikal duruma düşüyorsunuz."

O dönem tanık olduğu mağduriyetleri aktaran Kurtulmuş, bugünlere kolay gelinmediğinin altını çizerek, çoğu insanın hala mağduriyetinin giderilmediğine dikkati çekti.

Prof. Dr. Kurtulmuş, kendisini üniversiteden atan Kemal Alemdaroğlu ile uzun yıllar sonra geçen sene bir yolculuk sırasında karşılaştığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Havaalanında yan yana düştük. O kadar sinirlerimiz bozuldu ki yani bir şey diyemedim. Dönüş yolunda yine tevafuk yan yana düştük. Bileğinden tuttum 'Beni hatırladınız mı?' dedim. 'Yok, hatırlamadım.' dedi. Dedim ki 'Ben doçent Sevgi Kurtulmuş. Sizin zamanınızda üniversiteden attığınız doçent. O günden beri size dua ediyoruz. Bizim yaşadıklarımızı siz de yaşayın diye.' Adamcağız zangır zangır titremeye başladı fakat cevabı çok ilginç. Dedi ki, 'Sen bu kafayla zaten atılmayı çoktan hak etmişsin. İyi ki seni atmışız.' Kemal Alemdaroğlu geçen bir programa çıktı 'Bugün olsa yine aynı şeyi yaparım.' dedi. Bu neyi gösteriyor? Biz 28 Şubat'ın hesabını iyi soramadık. Sembolik birtakım davalarla, sembolik bir iki kişiyi yargılamakla olabilecek şey değil. 'Bugün olursa yine aynı şeyi yaparım.' diyen bir grup var."

Daha önceki darbelerin toplumun siyasetine yönelik müdahalelerin olduğunu belirten Kurtulmuş, 28 Şubat'ın direkt toplumun sosyolojisine yönelik bir darbe olduğunu söyledi.

- "28 Şubat, 15 Temmuz'un hazırlayıcısıydı"

Gazeteci Melih Altınok ise üniversite öğrencisi olduğu 28 Şubat sürecini, üçüncü bir yıl gibi görülen, saçma sapan "ne şeriat ne darbe" söylemiyle geçirdiklerini ifade etti.

Rejimin Kürtler, solcular ve dindarlara farklı zaman içerisinde ciddi zulümler yaptığını anlatan Altınok, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çevik Bir, mahkemede yaptığı konuşmasında, 'Biz o dönem FETÖ'nün önünü kesmek için bunları yaptık.' diyor ama hikaye. Yaptıkları tek şey aslında dindar insanları tasfiye etme süreciydi. Onların yerine gelen, kimliklerini saklayan takiyeci FETÖ'cülerdi. 15 Temmuz'da, bizim ordumuzda 350 general var, bunların yarısı FETÖ'cü çıktı. Bir adamın general olması için çok önceki dönemlerden önce orduya girmesi gerekiyor. Dolayısıyla 28 Şubat, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin aslında bir hazırlayıcısıydı. Ergenekon, Balyoz davalarını da bir arada düşünmek gerekiyor. Bugün öyle bir hava yaratıldı ki sanki o darbeciler yok. Ergenekoncular da Balyozcular da 28 Şubatçılardan bir farkı yok."

Avukat Fatma Benli ise Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Aliya İzzetbegoviç'in "Unutmayın, unutursanız tekrarlanır." sözüyle başladığı konuşmasında, 28 Şubat'ın neden unutulmaması gerektiğini yaşanan hak ihlallerini aktararak anlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:32
  1. 28 Şubat'ın Yargılanmayan Aktörleri
  2. Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş
  3. Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'da reformist "Milletin Yolu Partisi" ilk kongresini yaptı
    1. İran'da reformist "Milletin Yolu..
    2. ECB, Deutsche Bank'ın sermaye..
    3. TÜLOMSAŞ’ta Lokomotifler İçin Dijital..
    4. ASKON, yeni genel merkez binasını açtı
    5. "FETÖ 28 Şubat sayesinde devlete bu..
    6. FETÖ’nün örgüt evinde yakalanan kadın..
    7. Gaziantep’te feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da
    9. 22 gündür kayıp olan Ercan Büyükaydın..
    10. DP, Ayfer Yılmaz için adaylık..
    11. Dolandırıcılıkta çığır açtı
    12. "Ham kürkte ÖTV’nin kalkması kıymetli..
    13. 15 Temmuz şehidinin ailesine..
    14. 28 Şubat'ta kapılarına zincir vurulan..
    15. AFAD yönetimi Vali Pekmez ile bir..
    16. Tekirdağ’ın prestijli caddesinde çile..
    17. Cumhur İttifakı adayı Şirin: "İlk..
    18. İl Özel İdare karla mücadele ekipleri..
    19. Türkiye-AB YDED ortak bildirisi
    20. BM Suriye raporu: "(YPG/PKK) SDG'nin..
    21. "Serrac ile Hafter, Libya'da seçimler..
    22. Diyarbakır’da ele geçirilen 800 yıllık..
    23. Büyükelçi Yıldız, Irak Maliye Bakanı..
    24. BM Suriye raporu: "(Rejim güçleri..
    25. Verem Savaş Derneği’nden ödeme tepkisi
    26. Büyükşehir Kayak Takımı Dünya..
    27. İŞKUR 200 banka memuru alımı 2019|..
    28. Başkanı Günaydın motosikletçilerle..
    29. Siirt’te kapanan köy yolları için..
    30. Edirne'de 364 göçmen yakalandı
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."