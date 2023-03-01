28 Şubat’ı ve bütün darbeleri lânetliyoruz

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Milli Görüş lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan liderliğindeki 54. Hükümeti 28 Şubat 1997’de alınan MGK kararlarıyla silah zoruyla indiren dönemin muktedir paşaları ve tetikçi medyası, milletin mukaddes değerlerini doğrudan hedef alan ihanetin 26. yılında da lânetle anılıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tarihe kara bir leke olarak geçen 28 Şubat "postmodern darbesi”nin yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "Bin yıl sürecek dediler ama milletin iradesini hesaba katmadılar. 28 Şubat, tarihimiz ve medeniyetimize de sürülen kara bir lekedir. Darbeci zihniyete hiçbir zaman geçit vermedik, vermeyeceğiz. Bir daha tekrarlanmaması için de asla unutmayacağız" dedi.

Darbecilerin sonu hep aynı olacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da darbesinin yıl dönümü sebebiyle yayınladığı mesajında, 28 Şubat 1997'nin, hürriyetin esarete, demokrasinin vesayete teslimini isteyenlerin alınlarından asla silinmeyecek utanç tarihi olduğunu hatırlattı. Faillerinin bin yıl ve ötesinde sürmesini arzu ettikleri zorba darbe düzeninin karanlığına karşı, milletin inancı ve iradesinin gücüyle aydınlığın galip geldiğine işaret eden Şentop, "Bugün, yaşananların unutulmasının istenmesi, konuşulmaması ve hatta birkaç özür kelimesiyle iyileşecek geçip gitmiş basit bir hata olarak görülmesi, milletin hafızasını aslında hiç anlamayan bir zihniyetin yaklaşımıdır. Millet iradesini yok sayan, tehdit eden, seçtiği hükümeti hedef alan, inancıyla yaşama hakkını gasp etmek isteyenlerin sonu daima aynı olacak, hak ettikleri karanlığa gömüleceklerdir. Geçmişten bugüne darbe girişimlerinin ve darbe zihniyetinin daima karşısında onurla duran gençlerimizi, kadınlarımızı her bir insanımızı şükranla, hürmetle selamlıyorum" dedi.

Millete savaş açtılar

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise 28 Şubat’ta millet iradesine savaş ilan eden birtakım seçkinler zümresinin millete reva gördükleri bu zulmü bin yıl sürdürmek istediğine dikkati çekerek şunları söyledi: “28 Şubat darbesinin karşısında kararlı ve dik duruşuyla direnen milletimiz her zaman kendi istikametini kendisi belirlemiştir. 28 Şubat’ı tarihin çöplüğüne atan aziz milletimiz bir daha böyle müdahalelere asla izin vermeyecektir.”

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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise 28 Şubat başta olmak üzere, millet iradesine yönelen tüm darbeleri lânetle andıklarını söyledi. Destici, 28 Şubat’ın siyasi yapıyı dizayn etme teşebbüsünün yanı sıra inançlar, düşünceler ve yaşam tarzlarını belirlemeye çalışan tuhaf ama acımasız bir toplum mühendisliği projesi olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu: "28 Şubat, millet iradesine müdahalenin yanı sıra, başları örtülü olduğu için üniversitelerden sürüklenerek atılan kız çocukları, askeri hastanelere, orduevlerine, çocuklarının düğünlerine alınmayan asker, şehit ve gazi anneleriyle sembolleşti. Çok sayıda kamu görevlisi, inançları gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı. Bin yıl süreceği söylenen 28 Şubat, birkaç yıl içinde, planlayıcıları, uygulayıcıları ve destekçileriyle birlikte yok oldu. Ancak geride devletin tüm birimlerine sızmış FETÖ'yü miras olarak bıraktı."