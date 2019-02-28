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28 Şubat'ı anlatan "Yarım Kalanlar" belgeselinin galası yapıldı

KADEM ile TÜRGEV iş birliğiyle hayata geçirilen, yönetmenliğini Servet Aydemir'in üstlendiği belgeselin ilk gösterimi gerçekleştirildi- Yönetmen Aydemir:- "En temel insan haklarının ve insanlık onurunun çiğnendiği 28 Şubat darbesi, dindar insanlara karşı yürütülen ve bin yıl sürdürülmek istenen, kibirli, acımasız, zorbaca bir zulüm süreciydi. Şükür ki bin yıl değil on yıl bile sürmedi. Çünkü zulm ile abad olunmaz"

28 Şubat 2019 Perşembe 20:45
28 Şubat'ı anlatan "Yarım Kalanlar" belgeselinin galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) iş birliğiyle hayata geçirilen, yönetmenliğini Servet Aydemir'in üstlendiği, 28 Şubat'ı ele alan "Yarım Kalanlar" belgeselinin ilk gösterimi gerçekleştirildi.

Üsküdar'daki Nevmekan'da yapılan gala programına, KADEM Genel Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile çok sayıda davetli katıldı.

Yönetmen Aydemir, burada yaptığı konuşmada, belgeselde 28 Şubat'ta çocuk yaşta mahkum edilen, hayatları yarım bırakılan, hayalleri kırılan, umutları tüketilenlerin izleneceğini dile getirerek, "Yaptığımız iş onların çektiklerinin, verdikleri mücadelenin yanında küçük bir iş. Şunu da söylemek lazım, hızla akıp giden bu zamanda galiba öz eleştiri olarak söyleyeyim, çabuk unutuyoruz. Halbuki unutmak bir nimet olduğu kadar bazen de bir imtihan, bir ihmal, hatta bazen bir suç. Unutmamak ve unutturmamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.


- "28 Şubat'ları diriltecek sinsi tehlike: Unutmak"

Aydemir, güç yettiğince, elden geldiğince, hakka ve doğruya şahitlik etmek gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu bence boynumuzda bir borç, üzerimizde bir yük, vazife. En temel insan haklarının ve insanlık onurunun çiğnendiği 28 Şubat darbesi, dindar insanlara karşı yürütülen ve bin yıl sürdürülmek istenen, kibirli, acımasız, zorbaca bir zulüm süreciydi. Şükür ki bin yıl değil on yıl bile sürmedi. Çünkü zulm ile abad olunmaz. Şükür ki hep beraber bunları gördük. Fakat yeni ve türlü türlü 28 Şubat'ları diriltecek olan sinsi bir tehlike aramızda, zihnimizde. Nedir o tehlike? Geçmişi unutmak, geçmişten ders çıkarmamak ve geleceğe yön verememek. Zulmü ve haksızlığı unutmak çoğu zaman bir erdem olan affetmek demek değil, tembellik ve gaflet, hatta yerine göre ihanettir. Bu belgesel kin tutmak için değil, geçmişi bilmek ve geleceğe yön vermek için. Bu belgeselde maksadımız, nereden nerelere geldiğini hatırlatmak, unutmamak ve unutturmamaktır."

Konuşmasında, eski Başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ı vefatının yıl dönümünde özlemle yad ettiğini dile getiren Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarını sunduğunu sözlerine ekledi.

Aydemir'in konuşmasının ardından, programda KADEM ve TÜRGEV tanıtım filmlerinin ardından belgeselin ilk gösterimi gerçekleştirildi.



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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 20:45
  1. "Yarım Kalanlar" 28 Şubat Belgeseli
  2. gala
  3. KADEM
  4. KADEM Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar
  5. KADEM Genel Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu
  6. Servet Aydemir
  7. TÜRGEV

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