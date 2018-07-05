Küresel darbe

HABER MERKEZİ Türkiye tarihine “post modern darbe” olarak geçen ve toplum ile siyaset üzerinde derin postal izleri bırakan 28 Şubat dönemine ilişkin gerekçeli karar açıklandı. Dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir’in de aralarında bulunduğu 21 sanığa müebbet hapis cezası veren Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli karar 3 bin 833 sayfadan oluşuyor. Kararda, 28 Şubat’ın küresel bir darbe olduğu savunuldu. Batı Çalışma Grubu’nun (BÇG) 54. Hükümeti düşürme amacıyla faaliyet yürüttüğü ifade edilen kararda, dönemin Genelkurmay Başkanı Karadayı ve Genelkurmay 2. Başkanı Bir’in, “54. Hükümetin düşürülmesine yönelik tüm faaliyetlerden bilgileri olduğu” ve “suça iştirakleri konusunda mahkemenin tam bir vicdani kanaate vardığı” bildirildi. 28 Şubat davasının gerekçeli kararında, REFAHYOL Hükümetinin istifasıyla sanıkların eylemleri arasında nedensellik bağı bulunduğu, İç Hizmet Kanununun 35. maddesinin TSK'ya askeri müdahale ve demokratik düzeni ortadan kaldırma yetkisi vermediği vurgulandı.

DARBE YARGILAMALARINA IŞIK TUTACAK

Gerekçeli karardaki ‘ilginç’ tespitlerden bahseden Avukat Kerami Özdemir, “Kararda, ‘TSK'nın görevi Anayasa çerçevesinde hükümeti korumaktır’ gibi önemli bir tespit yer aldı. Bu açıdan mevcut gerekçe, darbe yargılamalarına ışık tutacaktır” diye konuştu. Mahkemenin gerekçeli kararına konu olan TSK İç Hizmetler Kanunu’ndan da bahseden Kerami Özdemir, “Yazılı hiçbir metin ya da yasa tek başına zararlı değildir. İç Hizmet Kanunu’nun 35. maddesi darbeye zemin olsun diye yazılmamıştır. Bu metnin muğlaklığından istifade edilerek, meşrulaştırma yapılmaya kalkışılmıştır. Böyle bir madde olmasaydı darbe olmaz mıydı? Sorun metinde ya da maddede değil darbecinin beyninde ve ahlak anlayışındadır” dedi.

DARBE YAPANLAR ER YA DA GEÇ HESAP VERECEK

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu ise, “Kararda, çok dikkat çeken bir detay yer aldı. 28 Şubat darbesinin Türkiye dahil dünyadaki bütün Müslümanları kapsayan, ‘küresel’ bir darbe’ olduğu ifade edildi. 28 Şubat’ın bir ayağının da dışarıda olması sebebiyle küresel bir hareket olduğunu gerekçelendiriyor. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ABD merkezli Pensilvanya’dan yönetildiğinin anlaşılması; 28 Şubat postmodern darbesinin küresel bir darbe olduğunu da gösteriyor. Darbe yapanlar er ya da geç hesap verecek. Bir darbeci ölse bile itibarı yargılanır korkusunu yaşamalılar. Bundan sonra darbeye kalkışacak kişiler bir kez daha düşünecekler” açıklamasında bulundu.