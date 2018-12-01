Aydın Doğan'dan İslamofobi kokan karikatüre ödül

yeniakit.com.tr Medya patronluğu döneminde din düşmanlığının yılmaz sesi (!) olan 28 Şubat’çı Aydın Doğan, medyadan elini çekmesine rağmen istikrarlı İslam karşıtlığını devam ettiriyor. Geçtiğimiz aylarda medyadan sürpriz bir şekilde çekilen Aydın Doğan adına bu yıl 35. düzenlenen karikatür yarışmasında büyük bir skandala imza atıldı.

Tesettür karşıtlığına ödül verildi

Önceki gün Mimar Sinan Üniversitesi Osman Hamdi Bey Salonu’nda düzenlenen ödül töreninde ikincilik ödülü, İranlı karikatürist Shahrokh Heidari’nin çizdiği karikatüre verildi. Buram buram İslamofobi kokan karikatürde, çarşaflı bir hanım, büyük kara bir sinek ve kadının elinde ise sinek kovma aparatı bulunuyor.

İşte o skandal karikatür: