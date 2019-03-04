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28 Şubat, yalnızca bir darbe değil, aynı zamanda bir işgal hareketiydi

Gazetemiz okurlarından İdris İspiroğlu, "28 Şubat, yalnızca bir darbe değil, aynı zamanda bir işgal hareketiydi" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:28
28 Şubat, yalnızca bir darbe değil, aynı zamanda bir işgal hareketiydi

İdris İspiroğlu

Ordu yönetime bizzat el koymadığı için, tarihe “Postmodern Darbe” diye geçen “28 Şubat’’ ihaneti, hafızalardan hiç silinmedi. 21 yıl sonra mahkeme, olayın darbe olduğuna karar verdi ve dönemin aktörü yirmi bir ismi müebbet hapisle cezalandırdı(!). Adamlar müebbet yedi, fakat serbest bırakıldılar. Sanırım bu karar, dünya tarihinde bir ilk olma özelliğine sahip. 

28 Şubat, yalnızca bir darbe değil, aynı zamanda bir işgal hareketiydi. Darbeciler, gayrı meşru yollarla hükümetleri  yıkıp, iktidarları ele geçirirler. İşgalciler ise yalnızca meşru hükümetleri yıkmakla kalmaz, bizzat milletin kendisine kast ederler. Nitekim mahkeme gerekçeli kararında, darbenin arkasında yabancı güçlerin olduğunu, 15 Temmuz ihanetinin arkasında da aynı güçlerin bulunduğunu belirtmiştir. Aslında bu kararla mahkeme, darbelerden medet uman, her dönem darbecilere destek veren güruhun da bu millete yabancı ve  düşman olduğunu tescillemiş oldu. 28 Şubat cuntacıları, hem halkın seçtiği meşru hükümeti alçak ve aşağı bir şekilde yıktılar, hem de ve milletin değerlerine kast ettiler. Beni asıl kahreden ise, bu ihanetlerinin yanlarına kâr kalmasıdır. Demek ki kurtuluş savaşımız henüz bitmedi, hâlâ devam etmektedir. 

Tarih boyunca bu milletin başına gelenler, hep içten gelmiştir. 28 Şubatçı hainlerin bu millete yaptığını hiçbir yabancı güç yapamazdı. Ancak işgal edilmiş bir vatanda halkın uğrayabileceği alçaklıklar aklıma geldikçe, af edersiniz, midem bulanır, adeta kahrolurum. O yıllarda  üniversite öğrencisiydim. Yaşım 17-18’di. Kurtuluş savaşında bebesinin battaniyesini cephaneye saran anaların torunlarının coplandığını yüreğim kanayarak gördüm. Bu alçaklıkların açtıkları yaralar, biliyorum ki ölene dek iyileşmeyecek, kanamaya devam edecektir. Asker görünümlü hainlerin, mescidlere postallarıyla girdiğini gözlerimle gördüm. Hainler, sanki Kurtuluş Savaşının intikamını alıyorlardı. Bursa’nın işgalinde, Orhan Gazinin kabrini alçakça çiğneyip, ‘Kalk Orhan! Kalk da, torunlarını kurtar” diyen Yunanlılar geri gelmişti sanki.

Malum, o yıllarda Fetöcüleri Genelkurmay’da ağırlayan rütbeleri yüksek, kendileri alçak darbeciler, ‘28 Şubat süreci bin yıl sürecek’ diyerek millete gözdağı veriyordu. 1999 senesiydi. Yeni öğretmen olarak göreve başlamıştım. Aday öğretmen olarak katıldığımız temel ve hazırlayıcı eğitimde eğitimci bir okul müdürü, 28 Şubat’ta aslında bir danışma organı olan MGK’nın, hükümet yokmuş gibi, valiliklere hatta okul müdürlüklerine, doğrudan talimat verdiğini, yani henüz hükümet düşmeden bile, iktidar devreden çıkarılıp yetkilerinin gasp edildiğini anlatmıştı. Bu hain darbeye ‘Postmodern Darbe’ denmesinin nedenlerinden biri de bu olsa gerektir. 

2001 senesinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Kemal Kayra hocayı ziyaret etmiştim. Henüz terleyen bıyıklarımı görüp, bugüne kadar 27 Mayıs dahil bütün darbeleri bizzat yaşadığını, 28 Şubat gibi kötü bir darbe yaşamadığını, bu yüzden bıyıklarımı kesmem gerektiğini uzun uzun anlatmıştı. İşin nerelere vardığını buradan anlayınız.

Ne 28 Şubat, ne 15 Temmuz, ne bölücü hainler ne de haçlı güruhu emellerinden vaz geçmişlerdir. Su uyur, düşman uyumaz. Düşman tetikte, tökezlememizi beklemekte. Düşmanın amacı yalnızca devleti ele geçirmek de değil, bizzat devletimizin ve milletimizin bekasıdır.  

Eminim ki, biyolojik ya da kültürel olarak, bütün darbeciler, Maraş’ta, ‘Burası artık Fransız toprağıdır’ diyerek kadınlarımızın örtüsüne saldıran işgalcilerin tohumlarıdır. Bu güne kadar bunlara cesaret veren, milletimizin engin sağduyusu, sabrı ve tahammülüdür. Fakat artık bıçak kemiğe dayanmıştır. 15 Temmuz Destanı’nın birilerinin kulağına küpe olmasını dilerim.  

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:28
  1. Ordu
  2. Bursa
  3. İdris İspiroğlu
  4. Postmodern Darbe
  5. 28 Şubat
  6. müebbet hapis
  7. 28 Şubat cuntacıları
  8. 15 Temmuz ihaneti
  9. Kurtuluş savaşı
  10. Orhan Gazi
  11. Fetöcüler
  12. Genelkurmay
  13. MGK
  14. Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Kemal Kayra
  15. 15 Temmuz
  16. 15 Temmuz Destanı

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