28 Şubat postmodern darbe süreci devam ediyor!

Hüseyin Yılmaz

28 Şubat postmodern darbe süreci maalesef vargücüyle devam ediyor... Diğer darbelerden çok farklı yönleri olmasına rağmen yeteri kadar irdelenmeden dava sürecine etki edecek sağlıklı bir analizle olumlu netice verecek bir inceleme, araştırma yapılamadı. Başta mağdur kişilerin basiretsizliği yine kendilerini iyi ifade edememeleri bunun yanında karşı taraf gibi organize olamamaları sonucu kısır bir başörtüsü yasağı üzerinden kamuoyu oluşturuldu.

Elbette ki bu durum başta darbeyi düzenleyen sanıkların ve dosyada olmayan gerçek azmettiricilerin diğer yandan darbe vurgunu yapan paralel taşeron örgütlü terörist ailelerin işine geldi. Burada ulusal medyamızın yüz akı olan namuslu şerefli yayın hayatı ile Türk milletinin sesi olan kahraman Yeni Akit medya grubuna en derin şükranlarımı sunarım. 2011 yılı rüşvet ve yolsuzluk 28 şubat eseri başlıklı haberinden sonra hükümet harekete geçmiş soruşturma başlatılmıştı. Buradan kahraman Yeni Akit vasıtasıyla lütfen tarihe not düşün basına kamuoyuna bu duyurumu yapmak istiyorum.. Hain modern darbenin diğer darbelerden farklı yanı ırz ve namus düşmanı olmasıdır... Kamu erkinin kullanılarak vatandaşa tecavüz edilmesidir..

Bina bina, mahalle mahalle fişlenen dindar milliyetçi muhafazakar insanlarımız mk. ultra -zihin kontrolü ile 7/24 hassas takibe-nöral denetime alındı. Zihinleri bedenleri işgal edildi, aile mahremleri, banyoları tuvaletleri kayıt-arşiv-tehdit-taciz edildi. Vücut dokunulmazlıkları ihlal edildi. Cinsel tenasül organlarına acı verilerek işkenceye maruz bırakıldılar. Yaşam alanları, evleri hapishaneye çevrildi. Yakın çevrelerinde görevlendirilen militanlar vasıtasıyla gözetime alındılar. Sürekli baskı zulüm ve dayatmalara dedikodu iftira ve hakaretlere maruz bırakıldılar. Mesleklerini yapmaları çalışıp para kazanmaları engellendi. Kurulan pusuları, sinsi tuzakları fark edemeyen zavallı insanlarımızın bir çoğunun aileleri yuvaları dağıldı.

Travmalar sonucu ya katil yada akıl hastası edildi. Hukuk terörü ile hapse atıldılar. İntihara sürüklenenlerin sayıları da bir hayli kabarıktır. Ülkenin kaynaklarını gasp etmiş hukuktan uzak kendi şahsi menfaatlerini koruyup kollamak için çıkardıkları ilkel çağdışı vesayet kanunları ile emniyet-yargı-sağlık üzerinde. Ki besleme tetikçileri vasıtasıyla canı yanan mağdurları polis ve savcı şikayetlerine mecbur kılıp ardından mk. ultra-elektromanyetik işkence iddialarından dolayı deli muamelesi yapıp vesayet davaları açtılar. Tetikçi doktor-adli tıpçılara düzenlettikleri sahte deli raporlarını emsal olarak kullanıp suçlarını kapadılar. Delillerini de büyük bir ustalıkla yok ettiler. Kronik hale soktukları kader biçtikleri kurbanları canlı bomba cinsel sapıklık tecavüz cinnet vakalarını da kamuoyunu ikna etmek, vesayet sistemini pekiştirmek, darbenin zulüm işkencesini perdelemek için kullandılar..

Mk. ultra-elektromanyetik işkence nasıl ve ne şekilde hangi aletlerle yapılıyor? Bu işkence tıbbi bir yöntemdir direkt doktor hastane bağlantılıdır. Bio-rezonans terapisinin kötü uygulamasıdır. Alternatif tıp olarak da bilinmektedir. Şuan bir çok hastane ve tıp merkezinde kuantum-bio-feedback terapisiyle nöroloji dahil eklem kas kireçlenme, romatizma, kanser, tansiyon, şeker, kalp, cilt ve cinsel bozukluk, böbrek, mide hastalıkları elektro-manyetik dalgalar ile iyileştirilmektedir. 7/24 yapılan hassas takip işkencede tms cihazları bio-feedback cihazları 3(d) yüksek frekans lazer tarayıcı estetik cihazları Amerikan polisinin kullandığı range-r el radarları kullanılmaktadır.

Üstün özellikli modelleri olan bu aletlerle gsm-telsiz-internet-uydu bağlantısı kurmak mümkündür. Radyo frekans esaslı oldukları için bu aletlerle uyum göstermektedir. Wifi-bluetooth kablosuz olarak canlı-cansız nesnelerle bağlantı kurabilir. Bu yöntemle hedefe konulan kişilere sesli iletişim taciz tehdit şekli olan phone-x dahil mikro dalga lazer ile ağrı, yanma, kaşınma, batma, uyuşma, üşüme, terleme hisleri verilebilmektedir. En düşük modellerinde bile tek bir seferde 11 binden fazla sinyali kişi üzerine gönderen bu aletler kötü amaçlı kullanıldığında ölümcül elektronik silahlardan bir farkı yoktur.

Küresel ilaç şirketleriyle el ele verip Türk milletinin kökünü kurutmak isteyen yerli işbirlikçi 28 şubat zihniyeti bu aletlerle halkımızın sağlığını bozup hastalıklar üretmektedir. Bu yolla hastanelere mecbur kılıp milyarlarca liralık sağlık bütçelerini yağma etmektedirler. Bunun hukuki adı dolaylı yoldan devleti, milleti soymaktır. Legal görünümlü illegal yapının ta kendisidir.

Peki hedefe konulan kişiye özel taciz, tecavüz, işkence hangi yasal kılıf altında yapılıyor? Paralel devlet yapılanması yasa dışı işlerin rüşvet, yolsuzluk, kaçakçılık, vergi kaçırma, fuhuş, uyuşturucu vs’nin devam etmesinden yanadır. Bu sebeple inançlı, namuslu kişileri tehdit olarak görmektedir. Peki 1000 yıl sürmesi planlanan insanlık dışı uygulamada kimler kullanılıyor? Bu aletler nerede konuşlandırılıyor? Sıkı durun... Devlet SGK sağlık harcamalarının % 95’ini karşılar durumdadır. Yaşlılık, sakatlık, kronik hastalık, evde bakım ve sağlık ile ilgili birçok imkan olanak verilmektedir.

Kişiye özel hassas takip için raporlu, engelli, yatalak, uyuşturucu madde bağımlısı kişilere ve ailelerine ihtiyaç vardır. İzleme, işkence için en az 30 kişilik bir ekibe ihtiyaç vardır.

Bu kişiler özel seçilir maaşa ve menfaate bağlanır. Genellikle bina ve mahalleler örgütlüdür.

Hassas takiple beraber dedikodu, kara propaganda, iftira, algı, yalnızlaştırma sistematik olarak yapılır. Hedefe konulan kişilerin binalarına sızma yapılır. Bir şekilde satın alınıp veya kiraları karşılanıp bu taşeron aileler yerleştirilir. Yan daireden alttan veya üstten yakın temas sağlanır. 81 vilayette her bina, mahalle ve köyde bu aletler, odalar, teknik takip minibüsleri mevcuttur. Hedef olarak kişinin biometrik bilgileri kayıtlı olduğundan nereye taşınırsa giderse gitsin işkence oradaki teröristlerce devam ettirilir..

Bu iddialarımı imkan verilirse ispat etmeye hazırım.. 28 Şubatın ürünü olan mk. ultra-zihin kontrolü-elektromanyetik işkence teröristlerini durdurun... İnsanlık dışı bu zulüm kamu erki ve kaynakları kullanılarak sessizce pervasızca devam etmektedir.

Namuslu, inançlı vatandaşlara 7/24 yasa dışı takip-işkence elektromanyetik yolla cinsel istismar uygulanıp taciz-tecavüz edilmektedir. Biz mağdurlar bu hainlerin bu topraklarda yaşamasını istemiyoruz.

En derin saygılarımla..