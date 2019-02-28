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28 Şubat post modern darbesinin 22. Yıldönümü

Gümüşhane’de 28 Şubat post modern darbesinin 22.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:46
28 Şubat post modern darbesinin 22. Yıldönümü

Gümüşhane’de 28 Şubat post modern darbesinin 22. yıldönümü dolayısıyla AK Parti teşkilatları tarafından tüm Türkiye ile eşzamanlı basın açıklaması yapıldı.


AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığı İnsan Hakları Birim Başkanlığı tarafından organize edilen ve 15 Temmuz Zafer Meydanında düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Av. Celalettin Köse, Türk siyasi tarihinin en kara günlerinden birisinin 28 Şubat tarihi olduğunu söyledi.


Türk siyasi tarihinin darbelerle, vesayetçi odaklarla mücadeleyle geçtiğini kaydeden Köse, “Bu uğurda şehitler vermişizdir. Adnan Menderes bunlardan birisidir. Savunan adam Erbakan hocamız 28 Şubat’taki mücadelenin kahramanlarından birisidir. Bu vesileyle demokrasi şehitlerimizi, devlet büyüklerimizi, tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Biz darbeleri unutmadık, unutturmayacağız, unutturmamak için bu tür programları tertipleyip insanımızın hafızasını canlı tutma amacındayız” diye konuştu.


Türkiye Cumhuriyeti’nin 28 Şubat 1997 tarihinde ‘Demokrasiye Balans Ayarı’ bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itildiğini kaydeden Köse, “Post Modern Darbe’nin yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için bugün bir aradayız. Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin bin yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasp etmeye teşebbüs etmiş ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah’ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir” ifadelerini kullandı.


Kadın kolları ve gençlik kolları teşkilat mensuplarının mensupları 28 Şubat’la ilgili dövizler taşıdığı etkinliğe Belediye Başkanı Ercan Çimen, AK Parti teşkilat mensupları, Memur-Sen İl Temsilcisi Musa Uncu, AK Partinin İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyesi adayları ile vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:46
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