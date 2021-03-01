28 Şubat medyasının uzantısı tetikçi Barış Terkoğlu: Merhum Erbakan'a 28 Şubat iftirası!

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Barış Terkoğlu, 'Erbakan’ın ölümünü dört gözle bekleyenler' başlığını kullandığını yazısında, terör sevici HDP ile yasakçı CHP'nin Erbakan'ı gerçekten sevdiğini ima ederek alay etti. Terkoğlu, iktidarınsa merhum Hoca'nın adını kullandığını söyledi: "Cumartesi günü Necmettin Erbakan’ın ölüm yıldönümüydü. Erbakan çizgisiyle ilgili ilgisiz birçok politikacı onu anıyordu. Ertesi gün, yani pazar günü ise 28 Şubat kararlarının yıldönümüydü. Denk geliş nedeniyle iki mesele birbirine karıştı. En çok faydalanan, kuşkusuz iktidar yanlılarıydı. Milli Görüş’ün düzenlediği Erbakan anmasına katılmasalar da 'Hocamız' diyerek adını en çok onlar andı. "

'Erbakan'a rağmen Erbakancılık yapıyorlar'

28 Şubat sürecinde Müslümanlara yönelik zulmü 'hikaye' diye yorumlayacak kadar küçülen Terkoğlu, "İktidar yanlıları 24 yıldır bitmeyen '28 Şubat mağduriyeti hikâyeleri'ni devam ettirdiler. 28 Şubat’la nasıl hesaplaştıklarını anlatıyorlar, yargılamalardan bahsediyorlardı. Haliyle dudaklarımdan döküldü: 'Erbakan’ı öldürdüler, Erbakan’a rağmen Erbakancılık yaptılar' " dedi.

'28 Şubat kararları yasa dışı değil'

MGK kararlarının merhum Necmettin Erbakan tarafından da imzalandığını söyleyerek dönemin medyası gibi iftira da atan Terkoğlu, şunları söyledi: "Yeni kuşak pek bilmiyor. '28 Şubat' dediğimiz, aslında Milli Güvenlik Kurulu’nun 28 Şubat 1997 tarihli, 406 karar sayılı toplantısı. Sonucu, bir ana karar metninden ve bu metin ekinden oluşuyor. Ana karar metni, ülkede irtica yanlısı grupların çok yönlü bir tehdit oluşturduğu ve bu tehdide karşı adım atılması gerektiği konusunda görüş birliğini vurguluyor. Hayır, 28 Şubat kararları 'yasadışı bir bildiri' değil. Aksine, altında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve komutanlar dışında, Başbakan Necmettin Erbakan’ın, Dışişleri Bakanı Tansu Çiller’in, Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan’ın ve İçişleri Bakanı Meral Akşener’in imzası var."

Erbakan Hoca'ya atılan iftiranın aslı

28 Şubat MGK toplantısı 3 saat olarak planlanmıştı ama 9 saat kadar sürdü. Dönemin Başbakanı merhum Erbakan, söz konusu toplantıda 406 sayılı kararı imzalamadı. İmzalamadığı gibi 'Üstünde biraz daha çalışalım' diyerek toplantı salonunu terk etti.

MGK, ertesi gün Erbakan'ın imzası olmayan kararları medyada yayımlattı

MGK, toplantıdan bir gün sonra ise, 'Basın Bildirisi' ile beraber, 406 sayılı Kararın 18 maddeden oluşan 'Gizli' ekinin tamamını, basın-yayın organlarına göndererek yayımlattı. 406 sayılı MGK Kararı, Başbakan Erbakan tarafından toplantının bitiminden beş gün sonra, 5 Mart 1996 tarihinde imzalandı. Bu karar daha sonra, basın bildirisi ve bildirinin EK-A'sı ile birlikte, MGK Genel Sekreteri Hv. Orgeneral İlhan KILIÇ imzasıyla, gereği için Başbakanlığa, bilgi için Genelkurmay Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine gönderildi.

Medya manipule etti

Merhum Erbakan Hoca'nın imzaladığı belgeler, medyanın manipüle ettiği gibi 28 Şubat kararları da değildi. Erbakan tarafından imzalanan maddelerin altında 'Bakanlığınız tarafından değerlendirmesi' ibaresi düşülmüştü. Yani Erbakan Hoca; incelenmek üzere Bakanlar Kurulu'na ve TBMM'ye gönderilen kararları imzalamıştı.

Bakanlar Kurulu toplanamayınca...

MGK'dan sonraki 2 ay süresince de Bakanlar Kurulu toplanamadığından 8 madde uygulanamadı. Erbakan, daha sonra Meclis'in desteğini alarak ortak bir bildiri yayınlamak ve kararı işlevsiz bırakmak istedi ancak aradığı desteği maalesef bulamadı.

Merhum Necmettin Erbakan, postmodern darbeden hemen sonra şunları söylemişti:

"Her MGK kararı uygulanmaz, MGK kararları emir değildir."