'28 Şubat mağduruyum' dedi dolandırıcı çıktı!

28 Şubat mağduru olduğunu söyleyerek hikayesini sosyal medyaya taşıyan Adem Yıldız, Müslümanları hassas noktasından vurdu. Yalanı fazla uzun sürmeyen Yıldız'ın dolandırıcı olduğu anlaşıldı.

Sahte kaymakamlıktan gözaltı!

Human Movie Team'ın yayınladığı videoda dergi dağıttığı için her gün dayak yediğini ifade eden Adem Yıldız, daha önce Bodrum'da kendisini kaymakam olarak tanıtmış ve kaymakam olarak ilçeyi yönetmişti.

Yıldız, 2006 yılındaki olayda, sahte kaymakamlık yapmaktan dolayı gözaltına alınmıştı.