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'28 Şubat mağduruyum' dedi dolandırıcı çıktı!

Kendini 28 Şubat mağduru olarak tanıtan Adem Yıldız isimli şahıs, dolandırıcı çıktı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 17:47
'28 Şubat mağduruyum' dedi dolandırıcı çıktı!

28 Şubat mağduru olduğunu söyleyerek hikayesini sosyal medyaya taşıyan Adem Yıldız, Müslümanları hassas noktasından vurdu. Yalanı fazla uzun sürmeyen Yıldız'ın dolandırıcı olduğu anlaşıldı.

Sahte kaymakamlıktan gözaltı!

Human Movie Team'ın yayınladığı videoda dergi dağıttığı için her gün dayak yediğini ifade eden Adem Yıldız, daha önce Bodrum'da kendisini kaymakam olarak tanıtmış ve kaymakam olarak ilçeyi yönetmişti.

Yıldız, 2006 yılındaki olayda, sahte kaymakamlık yapmaktan dolayı gözaltına alınmıştı.

 

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 17:47
  1. 28 Şubat
  2. Human Movie Team
  3. Adem Yıldız
  4. Müslüman

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