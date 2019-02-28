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28 Şubat mağduru öğretmen, yaşadıklarını anlattı

28 Şubat Post Modern Darbesi sonrasında öğretmenliğe başladığı yıl zorla istifa ettirilen ve 15 yılın ardından tekrar atanan Saadet Çiçek Bamja, o günlerde yaşadıklarını unutamadı.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:57
28 Şubat mağduru öğretmen, yaşadıklarını anlattı

28 Şubat Post Modern Darbesi sonrasında öğretmenliğe başladığı yıl zorla istifa ettirilen ve 15 yılın ardından tekrar atanan Saadet Çiçek Bamja, o günlerde yaşadıklarını unutamadı.


MarmaraÜniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul’da öğretmenliğe başlayan 44 yaşındaki Saadet Çiçek Bamja, 28 Şubat 1997’de gerçekleşen Post Modern Darbe sonrasında zorla istifa ettirildi. 15 yıl sonra Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde göreve başlayan Evli ve 4 çocuk annesi Bamja, aradan geçen 22 yıla rağmen o günleri unutmadı.


Öğretmenlik yaptığı sırada okul idaresinin kendisine başörtüsünden dolayı mesleğini yapamayacağını söylemesi üzerine görevden alındığını aktaran Bamja, yaşadıklarını anlattı.


Görevine 15 yıl sonra döndüğünü ve şuan Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde bünyesinde görev yaptığını aktaran Saadet Çiçek Bamja, yaşanan post modern darbenin kısa süreceğini hissettiğini kaydetti.


28 Şubat’ı öğrencilik döneminin sonuna doğru yaşadığına değinen Bamja, "Mezun oldum ve öğretmenliğe başladım, başladığım gibi istifa ettirildim. Okul, idare ve dönemin öğretmenleri tarafından duruşum, varlığım reddedildi. Tek benimseyen öğrencilerimdi ve öğrencilerimle ağlayarak vedalaştım. En fazla 10 sene sonra geri döneceğim, beraber öğretmenlik yapacağız diye ayrıldım. Bu sürecin oldukça kısa süreceğini hissettim. O günün öğrencileri ve gençleri olarak bizler birçok durumun farkındaydık" dedi.


Oynanan oyunların farkında olduklarına dikkat çeken Bamja, "Ama maalesef günümüz gençliğinin eline ve hayatlarına tutuşturulan oyuncaklarla, günümüz gençliği uyuşturulmuş vaziyette. 28 Şubat sadece o dönemin öğrencilerine, gençliğine, memura vurmadı. O dönem yapılan eylemlerde, bu haksızlığa karşı duran, biranda kendini DGM’de yargılanırken bulan birçok insanın da günüydü. Ve birçok insan şuan içeride, hala içeride. Aslında bütün Türkiye bunun farkında ama 15-20 yaşlarında girenler şuan 35-40 yaşlarında ve hapishane köşelerinde çürüyorlar” dedi.


Yargı sürecinin hızlandırılması gerektiğine değinen Bamja, içerideki çalınmış hayatların tekrar döndürülmesi gerektiğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:57
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