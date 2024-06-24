28 Şubat mağduru Emine İlyas başıboş köpekler nedeniyle kaza geçirdi

yeniakit.com.tr Muhammet Seyfullah Maden

Başıboş sokak köpekleri vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atıyor. Her gün insanlara saldıran köpeklerin haberleri vicdanları yaralıyor. Aniden yola çıkan köpeklerin neden olduğu trafik kazalarında da bugüne dek onlarca vatandaşımızı kaybetmiş olmamız, “2024’te bu sorunlar yaşanmamalı” yorumlarını beraberinde getiriyor.

28 Şubat mağduru, bu kez köpeklerin mağduru oldu

Yola atlayan köpeklerin neden olduğu son kaza ise, 28 Şubat mağduru Emine İlyas’ın başına geldi. Başörtüsü nedeniyle 1999 senesinde üniversiteden atılan, 2011 yılında çıkan afla 33 yaşındayken okuluna geri dönüp yüksek onur belgesi ile mezun olan ve 28 Şubat Öğrenci Derneği’ni kuran Emine İlyas, bu kez başıboş köpeklerin mağduru oldu.

“Ne zaman kurtulacağız?”

X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Emine İlyas, “Dün Ankara’ya dönerken aracımızın önüne çıkan köpek nedeniyle kaza yaptık. Bu ilkellikten ülkemiz ne zaman kurtulacak. Can ve mal güvenliğimiz yok.” ifadelerini kullandı.

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“Kaya çarpmış gibi savrulduk”

“Herkese yolculuklarında daha dikkatli olmalarını tavsiye ederim” diyen Emine İlyas, “Bir kaya çarpmış gibi savrulduk.” diye yazdı.

Köpekleri belediye bırakmış

Sürücüler ve yolcular için büyük tehlike arz eden köpeklerin yol kenarına belediye tarafından bırakıldığı ileri sürüldü. Paylaşımının devamında İlyas, “Olay anında orada olan bir çoban belediyenin barınaklardan köpekleri getirip yol kenarlarına bıraktıklarını söyledi” bilgisini verdi.

Her gün kazaya sebebiyet veriyor

Yola atlayan başıboş sokak köpekleri neredeyse her gün trafik kazasına sebebiyet veriyor. Yaşanan son üzücü olay, Mersin, Silifke’de meydana gelmiş ve kazada 11 yaşındaki yolcu Ceylin Çiğdem hayatını kaybetmişti.

Adana’da yaşanan olayda ise yola atlayan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü uçuruma yuvarlanmış, araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Emine İlyas kimdir?

Emine İlyas 1978 senesinde Karabük’te dünyaya geldi. 1996 senesinde Safranbolu İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. 1997 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünü kazandı.

28 Şubat postmodern darbesi döneminde, üniversite ikinci sınıfta okurken başörtüsü nedeniyle çeşitli cezalar alarak eğitimine devam edemedi. Binlerce Müslüman öğrenci gibi 28 Şubat mağduru oldu.

2010 yılından sonra başörtüsü üniversitelerde serbest olunca eğitimine devam etti ve 2014 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu.

Mezun olduktan sonra Türkiye’de başörtüsü nedeniyle diplomasını 19 yıl sonra alabilen kadınlar ile bir araya geldi.

28 Şubat Öğrenci Derneği’ni kurarak dernek çatısı altında dönemin mağduriyetlerini tespit ederek hak iadeleri için çalışmalar yaptı ve birçok mazlumun hakkını almasını sağladı. Hala hak iadesi konusunda çalışmalarına devam etmektedir.

Dernek çalışmaları ile 28 Şubat döneminde yaşanan mağduriyetleri kamuoyunda unutulmaması için çalışmalar yapmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilen Emine İlyas, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum Genel Müdürlüğünde Arge biriminde çalışmaktadır.

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