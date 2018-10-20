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Papaza özgürlük Müslümana zindan! 28 Şubat mağdurlarına özgürlük çağrısı

28 Şubat Kahramanlarına Özgürlük Platformu üyelerinden 28 Şubat mağdurları için özgürlük çağrısı geldi. Grup adına konuşan Kubilay Karadeniz, halen cezaevinde bulunan, Sami Erengül, Hayreddin Soykan, Sabahattin Arslan ve Ali Acar’ın karşılaştığı hukuksuzlukları dile getirdi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 11:12
Papaza özgürlük Müslümana zindan! 28 Şubat mağdurlarına özgürlük çağrısı

HABER MERKEZİ

FETÖ’cü yargı mensuplarının kumpasıyla zindanlara tıkılan 28 Şubat mağdurları için bir özgürlük çağrısı daha geldi. 28 Şubat Kahramanlarına Özgürlük Platformu tarafından, Türkiye Yazarlar Birliği’nin İstanbul Sultanahmet’teki şubesinde gerçekleşen açıklamada, cezaevindeki mağdurların bir an önce serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Yeniden yargılama yapılsın

Türkiye darbe ve darbecilerle büyük bir kararlılıkla hesaplaşırken, 28 Şubat sürecinde postal seviciler tarafından zindanlara tıkılan mağdurların dramı halen devam ediyor. 28 Şubat Kahramanlarına Özgürlük Platformu dün bu drama dikkat çekmek için bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada halen cezaevinde bulunan, Sami Erengül, Hayreddin Soykan, Sabahattin Arslan ve Ali Acar’ın karşılaştığı hukuksuzluklar dile getirildi. Söz konusu isimlerin hiçbirinin “ajanlık ve vatan hainliğiyle suçlanmadığının” altının çizildiği açıklamada adalet vurgusu yapıldı.

İfadeler işkence altında alındı

Grup adına açıklamayı okuyan Kubilay Karadeniz, "Bu ziyaretlerin başına büyük işler açacağının farkında değildi. O sıralarda bazı kiliselere saldırılar oldu, birkaç kilise taşlandı veya maddi hasara uğratıldı. Bu saldırılarla ilgili olarak tutuklananlar arasında Sami Erengül de vardır. Gözaltında işkenceyle alınan ifadesi dışında hiçbir kanıt yoktur dosyasında. İşkenceyle ifadesini alıp mahkemeye sunan polisler FETÖ'cüdür, Mehmet Karabörk'ün ekibidir. Davayı gören DGM savcısı Cihan Kansız, FETÖ'cüdür" dedi.

Tek kişilik hücrede yatıyor

Mahkeme sürecinde İstanbul Barosu'nun Erengül ve arkadaşlarına atadığı avukatın, Rahip Andrew Brunson'un avukatı olan İsmail Cem Halavurt olduğunu ifade eden Karadeniz, "Erengül, polis safahatından mahkeme ve savunma safahatına kadar kumpasla mahkum edilmiştir. Halen Silivri Cezaevi'nde, tek kişilik bir hücrede yatmaktadır. Üstelik FETÖ'cüler yan koğuşundan teker teker tahliye edilirken. Hayreddin Soykan, 28 Şubat darbesine ilk karşı çıkan kişidir. Sabahattin Arslan, 28 Şubat yargılamaları nedeniyle aldığı ceza sonucu uzun yıllar hapsedildi, 20 yıl sonra eksik yattığı gerekçesiyle tekrar tutuklandı. Ali Acar'ın, üzerine atılı suçla aldığı ceza arasındaki orantısızlığın tek sebebi örgütsel faaliyete dahil edilen davasıdır. Daha niceleri hukuksuz yargılamalar sebebiyle halen cezaevinde ve hiçbiri ajanlık ya da hainlik suçlamasıyla yargılanmamıştır" diye konuştu.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 11:12
  1. FETÖ
  2. 28 Şubat mağdurları
  3. 28 Şubat Kahramanlarına Özgürlük Platformu
  4. Türkiye Yazarlar Birliği
  5. 28 Şubat süreci
  6. Sami Erengül
  7. Hayreddin Soykan
  8. Sabahattin Arslan
  9. Ali Acar
  10. Kubilay Karadeniz
  11. Mehmet Karabörk
  12. DGM savcısı Cihan Kansız
  13. İstanbul Barosu
  14. Rahip Andrew Brunson
  15. İsmail Cem Halavurt
  16. Silivri Cezaevi

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