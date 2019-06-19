28 Şubat mağdurları için özgürlük ne zaman!

Hacı Ahmet Ünlü

Son yüzyılın mağduru Müslümanlar...

Son yüzyılın mazlumu Müslümanlar...

Son yüzyılın ezilmişi Müslümanlar...

Yargının siyasallaştığını savunan Yarar, “Yargı gücünü kim eline almışsa kendini aklamış, diğerlerini mahkum ettirmiştir. Siyasallaşan yargı 28 Şubat sürecinden günümüze dindar kesimlere zulmetmiş, tutuklamış, ağır cezalara mahkum etmiştir.

28 Şubat darbecileri tutuksuz yargılanıyor! Mağdur ettikleri Müslümanlar yıllardır zindanda! Bu nasıl hukuk? Bu nasıl adalet?

Madem bir af olacak bu 28 Şubat mağdurları için olmalı yıllardır ailelerinden ayrı zindanlarda sessizce yok olan mazlumların sesi çıkmayan mazlum ailelerin sesi olma vakti gelmedi mi sözde ümmet İslami çeşitli gösterilerde binlerce genci mimleyip, içeri hapseden zihniyet yıl 2018 hâlâ devam ediyor, 28 Şubat’ın zalimleri yıllar geçse de aynı değişmediler sadece isimler değişti zulüm devam ediyor.

Eğer bir af olacak ise gerçekten mazlumlar için olmalı bu af; hırsızlar, tecavüzcüler, rüşvetciler, hainler için olacak ise bu affı yapanlar imanlarını sorgulasınlar.

Yıllardır cezaevlerinde olan mazlumların ahı hepimizi yakacak.

Yıllardır babalarından ayrı evlatların gözyaşları hepimizi yakacak.

Yıllardır eşlerinden ayrı mazlumların ahı hepimizi yakacak. Yıllardır evlatlarından ayrı anne ve babaların gözyaşları hepimizi boğacak. Ya ahirette ya bu dünyada bu ahlar feryatlar hepimizi yakacak.

Uyanmalısın Müslümanİslam’a ve ümmetin evlatlarına sahip çıkmalısın.

ALLAH Subhânehû ve Teâla bizlere İslam ilkelerine sadık kalmayı ve kurtuluş için çalışmayı ve çaba göstermeyi, aklımızı ve fikrimizi kullanmayı nasip eylesin!” Amin. Esarette bulunan 28. Şubat mağdurları ve tüm tevhid ehli müslümanları Rabbim esaret bağlarını çözsün inşaALLAH.