0553 313 94 23

28 Şubat mağdurları için özgürlük ne zaman!

Gazetemiz okurlarından Hacı Ahmet Ünlü, "28 Şubat mağdurları için özgürlük ne zaman!" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:03
28 Şubat mağdurları için özgürlük ne zaman!

Hacı Ahmet Ünlü

Son yüzyılın mağduru Müslümanlar...

Son yüzyılın mazlumu Müslümanlar...

Son yüzyılın ezilmişi Müslümanlar...

Yargının siyasallaştığını savunan Yarar, “Yargı gücünü kim eline almışsa kendini aklamış, diğerlerini mahkum ettirmiştir. Siyasallaşan yargı 28 Şubat sürecinden günümüze dindar kesimlere zulmetmiş, tutuklamış, ağır cezalara mahkum etmiştir.

28 Şubat darbecileri tutuksuz yargılanıyor! Mağdur ettikleri Müslümanlar yıllardır zindanda! Bu nasıl hukuk? Bu nasıl adalet?

Madem bir af olacak bu 28 Şubat  mağdurları için olmalı yıllardır ailelerinden ayrı zindanlarda sessizce yok olan mazlumların sesi çıkmayan mazlum ailelerin sesi olma vakti gelmedi mi sözde ümmet İslami çeşitli gösterilerde binlerce genci mimleyip, içeri hapseden zihniyet yıl 2018 hâlâ devam ediyor, 28 Şubat’ın zalimleri yıllar geçse de aynı değişmediler sadece isimler değişti zulüm devam ediyor.

Eğer bir af olacak ise gerçekten mazlumlar için olmalı bu af; hırsızlar, tecavüzcüler, rüşvetciler, hainler için olacak ise bu affı yapanlar imanlarını sorgulasınlar.

Yıllardır cezaevlerinde olan mazlumların ahı hepimizi yakacak.

Yıllardır babalarından ayrı evlatların gözyaşları hepimizi yakacak.

Yıllardır eşlerinden ayrı mazlumların ahı hepimizi yakacak. Yıllardır evlatlarından ayrı anne ve babaların gözyaşları hepimizi boğacak. Ya ahirette ya bu dünyada bu ahlar feryatlar hepimizi yakacak.

Uyanmalısın Müslümanİslam’a ve ümmetin evlatlarına sahip çıkmalısın.

ALLAH Subhânehû ve Teâla bizlere İslam ilkelerine sadık kalmayı ve kurtuluş için çalışmayı ve çaba göstermeyi, aklımızı ve fikrimizi kullanmayı nasip eylesin!” Amin. Esarette bulunan 28. Şubat mağdurları ve tüm tevhid ehli müslümanları Rabbim esaret bağlarını çözsün inşaALLAH.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 13:03
  1. Hacı Ahmet Ünlü
  2. 28 Şubat darbecileri
  3. 28 Şubatmağdurları
  4. 28 Şubat
  5. Müslüman
  6. İslam

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ANALİZ - Körfez'de sıcak savaş uzak ihtimal
    1. ANALİZ - Körfez'de sıcak savaş uzak..
    2. Kocaeli TEM’de zincirleme kaza trafik..
    3. Nazilli’de hayatı durduran felaketin..
    4. Adnan Sezgin; “Aydın afet bölgesi ilan..
    5. Bakan Selçuk: “Teknoloji..
    6. ASEAN liderlerine Rohingya uyarısı
    7. Büyükçekmece’de okuma seferberliği..
    8. Akdeniz'de dev uyuşturucu operasyonu!..
    9. Etrafa ateş açıp kayın pederini..
    10. Macaristan'da Yemenli öğrencilere..
    11. Pınar Karşıyaka'da yeniden Ufuk Sarıca..
    12. Mehmet Baransu davasında dosya mütalaa..
    13. Sinop’ta camiler çocuklar ile şenlendi
    14. Karadeniz’de küflü sezonu
    15. Eyüp Belediyesi “2020-2024 stratejik..
    16. Sınır ötesine 7 tır yardım daha..
    17. Evkur Yeni Malatyaspor futbolcu..
    18. AVM’den yılın en uzun gününde uzun..
    19. Hafif ticari araç kayaya çarptı: 1..
    20. 6 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 3..
    21. Rezalet ötesi karar! Mahkeme, onursuz..
    22. Başkan Atay temizlik çalışmalarını..
    23. Komşular arasında kavga
    24. Silahla adam yaralayan şahıs yakalandı
    25. Niğde motifleri işlenecek müzede..
    26. Ordu Valisi, makam aracını sünnet..
    27. Fatih Karagümrük, Barış Özbek ile..
    28. Mezuniyetine bir gün vardı, elektrik..
    29. Korkutan olay! Kutup ayısı kente indi
    30. Karaman’da elektrik akımına kapılan..
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu