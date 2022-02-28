Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Vatandaşlar ise Sağlık Bakanlığının 28 Şubat Pazartesi gününe ilişkin verileri paylaşıp paylaşmadığını merak ediyor.

28 Şubat koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Henüz 28 Şubat Pazartesi gününe ilişkin tablo paylaşılmadı. 27 Şubat Pazar günü ise 421 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 85 bin 552 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,05, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,91 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 503 bin 292 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.