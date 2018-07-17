28 Şubat dâvâsında tatil yok!

Duruşma Savcısı Mehmet Hanifi Yıldırım gerekçeli kararın, “Usul ve yasaya aykırı hususları içermesi nedeniyle” istinaf yoluna gideceğini belirterek mahkemeye başvuru yaptı.Savcı Yıldırım, beraat kararlarının da bozularak, cezalandırma yönünde talepde bulunduğu bildirildi.

ADLİ TATİLDE TEBLİĞATLAR TAMAMLANACAK

28 Şubat postmodern darbe dönemine ilişkin 103 sanıklı davada, Dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir, eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz’ün de bulunduğu 21 sanık ‘darbeye teşebbüs’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet, ardından takdir indirimiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Müebbet hapis cezası verilen sanıklar hakkında, yaş ve sağlık durumları gerekçesiyle adli kontrol uygulanması kararı verilirken, 68 sanığın ise beraatına hükmedildi.

Ceza alan sanıklar için tutuksuz yargılama kararı davanın mağdurları tarafından tepkiyle karşılanarak itiraz edilmişti.

Kararı veren Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi kararın gerekçesini geçtiğimiz günlerde açıklarken, gerekçeli kararı taraflara tebliğ etmeye başladı. Mahkemenin gerekçeli kararının taraflara tebliğ edilmesinden itibaren başlayacak 7 günlük itiraz süresinin, 20 Temmuz’da başlayacak Adli Tatil dönemine denk gelmesinin, dosyanın istinaf incelemesini geciktirip geciktirmeyeceği merak ediliyordu.

Adliye kaynaklarından verilen bilgiye göre, çok sanıklı bir dava olması sebebi ile hayli uzun sürmesi gereken tebliğat aşamasının adli tatil içinde tamamlanması ve yeni adli yılın hemen başında, dosyanın İstinaf’a gönderilerek inceleme yapılması bekleniyor.