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Gündem 28 Şubat dâvâsında müebbet hapis alan cuntacı paşaların ayak oyunları
Gündem

28 Şubat dâvâsında müebbet hapis alan cuntacı paşaların ayak oyunları

28 Şubat sürecinde 1. Ordu Komutanı olarak görev yapan ve geçtiğimiz günlerde ömür boyu hapis cezası onanan Çetin Doğan’ın hapis yatmamak için hakkı olmadığı halde karar düzeltme talebinde başvurduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 09:38:00 -
28 Şubat dâvâsında müebbet hapis alan cuntacı paşaların ayak oyunları

 Haber Merkezi 

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi’nin 28 Şubat’ın muktedirlerine yönelik verdiği ömür boyu hapis cezası kararının Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından 30 Haziran’da onaylanmasının üzerinden 1 aydan fazla zaman geçmesine rağmen, cezaevlerinin kapılarının faillere halen açılmaması dikkatlerden kaçmıyor. Yargıtay’ın kesin kararına hiçbir itiraz yolu bulunmamasına rağmen, haklarında hapis cezası kesinleşen hükümlülerin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na onama kararı için itiraz ettikleri anlaşıldı.

Hükümlü Doğan’ın avukatı aracılığıyla mahkemeye müracaat ederek infazın ertelenmesini talep ettiği öğrenildi. Dilekçede 81 yaşındaki Doğan’ın birçok kronik rahatsızlığının bulunduğu, sağlık sorunları ve ilerlemiş yaşı sebebiyle cezaevinde tek başına hayatını sürdürmesinin mümkün olmadığı belirtildiği kaydedildi.

Vicdanlar yaralı

Hükümlülerin bile cezaevine girme korkusu ile infaz erteleme talebinde bulunmalarına rağmen, Mahkemenin bugüne kadar cezaların infazı için herhangi bir işlem yapmaması ise maşeri vicdanı yaraladı.
Yeni Akit Gazetesi

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