TEKİRDAĞ (AA) - 28 Şubat Öğrenci Derneği Başkanı Emine İlyas, "Arkadaşlarımız peruk takıp ağlayarak okula giriyordu. Bu benim asla unutamayacağım bir tabloydu. 28 Şubat darbesi hepimizi lime lime eden bir süreçti." dedi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tekirdağ Temsilciliği tarafından Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen "28 Şubat Bin Yılın Kara Lekesi" başlıklı konferansa katılan İlyas, 28 Şubat darbesinin unutulmaması gerektiğini söyledi.

İlyas, 28 Şubat sürecinde çok sayıda insanın mağdur edildiğini hatırlatarak, "Okula, kapalı olduğumuz için alınmıyorduk. Kapıda polisler bekliyordu sürekli. Başımızı açarak veya başımıza peruk geçirerek içeri girebileceğimiz söyleniyordu. Belli bir süreçten sonra arkadaşlarımız mecburen peruk takarak okula girmeye başladı. Arkadaşlarımız peruk takıp ağlayarak okula giriyordu. Bu benim asla unutamayacağım bir tabloydu. 28 Şubat darbesi hepimizi lime lime eden bir süreçti." diye konuştu.

O dönem de başörtüsü takan insanların eğitim haklarının elinden alındığına dikkati çeken İlyas, "O dönemde ailesinin baskısıyla okula devam etmek zorunda olanlar vardı. Ailesi okula devam etmesini istiyor, ya da kendisi okulunu bırakmak istemiyor. O yüzden başına peruk takarak okuluna devam etmek zorunda kalanlar oldu. Kimisi okula devam etti, kimisi de benim gibi evine döndü. İmkanı olanlar da yurt dışına gitti. Bu da insanı üzen bir şey. Kendi ülkende okuyamıyorsun, yurt dışında başörtüyle okuyabiliyorsun." ifadelerini kullandı.

İlyas, 28 Şubat'ta örtülü olduğu için üniversiteden uzaklaştırma cezası aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Belki hukuki olarak hakkımı arayabileceğimi düşündüm. Eğitim hakkının temel bir hak olduğunu biliyordum. Bu hakkımdan zorla isteğim dışında okuldan uzaklaştırılıyorum. Bu yüzden mahkemeye başvurdum. Mahkeme bu süreçte okula başörtüyle devam ettiğimiz için, okulun huzurunu bozduğumuz için bizi suçlu buldu. Hukuk da sizi suçlu bulduktan sonra pek bir şey yapamıyorsunuz. Eğitim hayatımdan istemeyerek mahrum kaldım. Bu sürecin bin yıl süreceği söyleniyordu bize. Yasak yüzünden 10 yıl boyunca hiçbir resmi kurumda ne çalışabildik, ne okuyabildik."

Konferansa, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ülkü Uslu ve öğrenciler katıldı.







