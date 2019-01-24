28 Şubat Afrika ülkesinde hortladı! Başörtüsüne kısıtlama geldi
Kenya’da bulunan okullarda, öğrencilerin başörtüsü takmasına kısıtlama getirildi. Ülkede artık öğrencilerin, okullarda başörtüsü takmasına okul yönetimleri karar verecek.24 Ocak 2019 Perşembe 23:53
Kenya’da kız öğrencilerin başörtüsü takıp takmamasına okul yönetimleri karar verecek.
Kenya'da Yüksek Mahkeme, öğrencilerin okullarda başörtüsü takmasına izin veren Yargıtay kararını bozdu.
Ulusal medyada yer alan haberlere göre, yapılan bir itirazı değerlendiren Yüksek Mahkeme, bugün oy çokluğuyla alınan kararda, her okulun kendi üniformasını seçme hakkına sahip olduğuna hükmetti.
Okul yönetimleri karar verecek
Dolayısıyla okullarda kız öğrencilerin başörtüsü takıp takmamasına okul yönetimleri karar verecek.
Yargıtay, 2016'da aldığı kararla başörtüsünün de okul üniformasının parçası olabileceğine hükmetmişti. Böylece ülkede başörtüsü tüm okullarda serbestlik kazanmıştı.
Kenya'da St. Paul Kiwanjani Ortaokulu'nu yöneten Kenya Metodist Kilisesi, Yargıtay'ın kararına itiraz ederek süreci Yüksek Mahkemeye taşımıştı.
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