28 Ocak 1625: Sadrazam Çerkes Mehmet Paşa'nın vefatı

Çerkes Mehmet Paşa, IV. Murad saltanatının devlet idaresinin Valide Kösem Sultan’ın elinde olduğu ilk dönemlerinde 28 Ocak 1625 tarihleri arasında dokuz ay yirmi beş gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Enderun’da yetişmiştir. Önce padişah silahtarı olmuştur. Saraydan çıkması 1618’de Şam Beylerbeyliği’ne atanması ile olmuştur.





Kösem Sultan

1621’de İstanbul’a gelmiş ve kubbe veziri olarak Divan-ı Hümayun’da görev yapmıştır. 3 Nisan 1624’te sadrazam olarak görev verilmiştir. Abaza Mehmed Paşa’yı tenkil için serdar olan Sadrazam önce Konya ve Niğde’yi bu Celali isyancılarının elinden kurtarmıştır. Sonra 3 Eylül 1624’te Abaza Mehmed Paşa’yı Kayseri yakınında “Karasu Köprüsü Muharebesi”nde mağlup etmiştir.

Diğer taraftan doğuda İran’la savaş devam etmekteydi. O kış ertesi yıl yapılması planlanan İran seferine hazırlık yapmak için Tokat’a gelmiştir. Burada 28 Ocak 1625’te hastalanıp ölmüş, naaşı İstanbul’a getirilmiş ve Bayezid Camii mezarlığına gömülmüştür. Çerkes Mehmet Paşa, hamiyetli ve iyi ahlaklı bir vezir olarak tanınmıştır.