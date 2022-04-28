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Korona Virüs 28 Nisan Kovid-19 tablosu açıklandı
Korona Virüs

28 Nisan Kovid-19 tablosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 20:33:00 -
28 Nisan Kovid-19 tablosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 135 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 11 bin 193 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 482 bin 673 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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