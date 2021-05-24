28 milyon doz aşı ile Türkiye, dünyada 9. sıradaki yerini koruyor

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 497 milyon 270 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken onu 283 milyon 940 bin ile ABD, 190 milyon 840 bin ile Hindistan, 59 milyon 800 bin ile İngiltere, 57 milyon 610 bin ile Brezilya, 44 milyon 390 bin ile Almanya, 32 milyon 200 bin ile Fransa, 30 milyon 490 bin ile İtalya, 27 milyon 860 bin ile Türkiye, 26 milyon 420 bin ile Rusya izliyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de dün saat 18.00’e kadar 27 milyon 856 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Dünyada 9. sıradaki yerini koruyan Türkiye’de 100 kişiye düşen aşı sayısı 33 oldu. 15 milyon 945 bin kişiye ilk doz, 11 milyon 911 bin kişiye ikinci doz aşıları uygulandı.