28 Mart 1852: Seyyid Ömer Şevkî Efendi’nin vefatı (Mardin Müftüsü)
Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Eski Mardin Müftüsü Seyyid Ömer Şevkî Efendi’yi hayırla yâd ediyoruz.
Asıl adı Ömer Şevkî Efendi’dir. Mardin’de 18. yüzyılın son çeyreğinde doğduğu tahmin edilmektedir. Mardinî nisbesiyle bilinen Müftü Seyyid Âbid Efendi’nin oğludur. Dedesinin adı ise Abdülkâdir’dir.
Şevkî, Ağazâde Seyyid Ömer Efendi, Müftü-zâde Ömer Şevkî ve Seyyid Ömer Şevkî Efendi sanlarıyla da tanınmaktadır.
Mardin Genel Görünüm
İlk eğitimini Mardin’de Zeyni-zâde Mahmûd Efendi’den aldıktan sonra tahsilini Kayseri’de Hoca Kâsım Efendi’nin yanında tamamlamıştır. İlim tahsilinin ardından Mardin’e dönmüş, burada bir süre İslâmi ilimler konusunda dersler vermiştir. Mardin’de iken bir süre naiblik görevini ifa etmiş, ardından 1259/1843 yılında Mardin müftüsü olarak tayin edilmiştir. 1852 yılında Mardin’de vefat etmiştir.