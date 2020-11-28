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Korona Virüs 28 Kasım korona bilançosu açıklandı
Korona Virüs

28 Kasım korona bilançosu açıklandı

Türkiye'de koronavirüs salgınında yine en yüksek günlük vaka ve ölü sayısı görüldü. Son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 714'ü semptomatik olmak üzere toplam 30 bin 103 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam hasta sayısı 487 bin 912 oldu. Vefat sayısı ise 182 artarak 13 bin 373'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 19:33:00 -
28 Kasım korona bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 28 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 714'ü semptomatik olmak üzere toplam 30 bin 103 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 182 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 373, toplam hasta sayısı ise 487 bin 912'ye yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 3611 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 396 bin 227'e yükseldi. Toplam test sayısı 18 milyon 247 bin 424, ağır hasta sayısı ise 4 bin 903'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.

Bakan Koca ağır hasta sayısına dikkat çekti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 4.903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

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