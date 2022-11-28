28 Kasım 1998: Âlim Mustafa Asım Köksal'ın vefatı

Mustafa Asım Köksal, 5 Eylül 1913 tarihinde Kayseri’nin Develi ilçesinde doğdu. İlköğrenimini 1927’de Develi Numune Mektebi’nde tamamladı. Çeşitli engeller yüzünden resmi öğrenime devam etme fırsatı bulamadı. 1933 yılına kadar Kayseri Ulemasından Develi Müftüsü İzzet Efendi’den medrese usulüne göre “Mukaddimat-ı Ulum” eğitimi aldı. 1927’de Safahat’tan etkilenerek dini manzumeler yazmaya başladı.







1933 yılında Ankara’da Diyanet İşleri Başkanlığı’nda memurluğa başladı; bu kurumda 31 yıl çalıştı. Ankara’da bulunduğu sıralarda Kerkük ulemasından Muhammet Efendi’nin öğrencisi oldu.





Mustafa Âsım Köksal, 1964 senesinde İslâm Tarihi adlı eserini yazabilmek için emekli oldu. 34 yıl boyunca eserleri üzerinde çalıştı. 1950’li yıllarda Diyanet İşleri adına radyoda haftalık dini konuşmalar yaptı. İslam Tarihi kitabı Türkiye Yazarlar Birliği yönetim kurulunun kararı ve teklifi ile 1983 yılında Siret’ün-Nebî Yarışmasına katıldı. Eser, “9. Milletlerarası Siret Kongresi”nde birinci geldi. Türkiye Yazarlar Birliği, kendini 1995 yılının kültür adamı seçti.







Ayrıca son devrin ilk Diyanet İşleri reisinden itibaren birçok önemli şahsiyeti tanımış, yakın tarihimizin çeşitli hadiselerine şahit olmuştur. Ayrıca son devrin -günümüzde kendisi hakkında hemen hiçbir şey bilinmeyen- mutasavvıflarından İskilipli İbrahim Edhem Efendi’nin müridi ve halifesi olması sayesinde, ilim yoluyla tasavvufî hayatı şahsiyetinde birleştirmiş ve böylece bir Osmanlı âlimi olmanın gereğini yerine getirmiştir.