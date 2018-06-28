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28 ilde FETÖ'cü rütbeli askerlere gözaltı kararı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 28 ilde 57 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı verildi.

28 Haziran 2018 Perşembe 10:07
28 ilde FETÖ'cü rütbeli askerlere gözaltı kararı

Batman merkezli 28 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 57 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında 28 ilde 21'i jandarma, 30'u hava, 6'sı kara kuvvetleri personeli, 1 yarbay, 3 binbaşı, 1 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 1 teğmen, 32 astsubay ve 11 uzman çavuş hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 10:07
  1. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. FETÖ üyesi
  3. mahrem askeri yapılanması

YORUM YAZ

  • MilletMillet18 sa önce
    Çözüm güvenilir emekli askerlerin göreve çağrılmasındadır
  • DürüstDürüst17 sa önce
    Doğru olan gücü elinde tutanı etkisiz kılmaktır,ancak elinde her silah olan etkilidir lafı doğru geğildir.Bunları organize edenler onlara silah-imkan sağlıyanlar siviller(siyasi,bürokrat,vb...)dir.Mücadeleye kör bakarsak şaşı kalkabiliriz.Aman dikkat.
  • MilletMillet18 sa önce
    Çözüm güvenilir emekli askerlerin göreve çağrılmasındadır
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