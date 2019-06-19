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"28 ilde 55 millet bahçesi inşa edildi"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- "Türkiye genelinde 28 ilde 55 millet bahçesinin inşası yapıldı ve 9'unun da açılışını gerçekleştirdik. Yine 32 ilimizde 51 millet bahçesine ilişkin de proje çalışmalarımız devam ediyor"

19 Haziran 2019 Çarşamba 20:45
"28 ilde 55 millet bahçesi inşa edildi"

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 28 ilde 55 millet bahçesi inşa edildiğini ve bunların 9'unun açıldığını belirterek, 32 ilde 51 millet bahçesine ilişkin proje çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kurum, Pendik'te yapımı devam eden millet bahçesinde incelemelerde bulundu.

Burada konuşan Kurum, 285 bin metrekare büyüklüğündeki eski fabrika sahasının TOKİ mülkiyetine alınarak millet bahçesi haline getirildiğini anlattı.

Millet bahçesinde 10 bin metrekarelik gölet, 5 bin ağaç, 30 bin çalı ve 124 bin yer örtüsü, meydanlar, amfi tiyatro ve pazar yeri olacağını belirten Kurum, Pendik'e bağlı 5 köyde yaşayan çiftçilerin ürünlerini getirip bu pazarda satabileceğini aktardı.

Projede yer alan göletin kenarında yürüme yollarının bulunduğunu dile getiren Kurum, "Millet kıraathenelerimiz ve kütüphanelerimiz olacak. Burada çocuklarımız güvenli ve huzurlu bir şekilde 7 gün 24 saat vakit geçirebilecekler, ders çalışabilecekler, bisiklete binecek ve yürüyüş yapabilecekler. Burada konser düzenleyecek belediyelerimiz ve bu konserlerde vakit geçirebilecekler. Bostan alanlarımız olacak, insanlarımız burada domates, salatalık biber yetiştirebilecekler. Vatandaşlarımız için burada olması gereken her türlü ayrıntıyı düşünmeye gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Bakan Kurum, İstanbul'da 7 millet bahçesinin açıldığını, 3'ünün projesinin, 5'inin inşaatının devam ettiğini kaydetti.

İstanbul'da kişi başı yeşil alan miktarını 2023 yılına kadar 15 metrekareye çıkarmayı hedeflediklerini belirten Kurun, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde 81 ilimize en az 1 millet bahçesi yapma hedefimiz vardı ve şu an Türkiye genelinde 28 ilde 55 millet bahçesinin inşası yapıldı ve 9'unun da açılışını gerçekleştirdik. Yine 32 ilimizde 51 millet bahçesine ilişkin de proje çalışmalarımız devam ediyor. Artık sadece illerimize değil, ilçelerimize dahi projelerimizi yapıyoruz. Vatandaşımızın o marka şehirler kapsamında yeşil alan miktarını ve sosyal donatı imkanlarını artıracak tüm projeleri de Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı manifesto çerçevesinde gerçekleştirmeye gayret gösteriyoruz."

Kurum daha sonra Batı Mahallesi'nde aralarında mimar, mühendis ve müteahhitlerin bulunduğu sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Kurum, Pendik'in, Anadolu'ya açılan kapı olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:

"Pendik 31 Mart yerel seçimlerinde yine yakışanı yapmıştır. Yüzde 54'lük oy oranıyla AK Partimizi birinci yaparak gönül belediyeciliğini seçtiniz. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Geleceğe umutla bakan, sorunları çözülmüş, temiz havasıyla yeşil doğasıyla örnek gösterilecek bir Pendik için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediye Başkanımızın vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltecek birçok projesi var. Biz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak da vatandaşımızın tüm sorunlarını çözdüğümüzü düşünüyorum."

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 20:45
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  2. millet bahçesi
  3. Pendik

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