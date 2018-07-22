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Bedelli askerlikte 28 gün şartı için gözler Erdoğan'a çevrildi!

Yarın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi beklenen bedelli askerlikte, 28 günlük eğitimin maliyeti 1 milyar, beklenen gelir 6 milyar lira olarak hesaplandı. MHP lideri Bahçeli 28 günlük eğitimin gereksiz olduğunu açıklamıştı. Son karar için gözler Başkan Erdoğan'a çevrilmiş durumda.

22 Temmuz 2018 Pazar 08:32
Bedelli askerlikte 28 gün şartı için gözler Erdoğan'a çevrildi!

Bedelli askerlik düzenlemesinde yer alan 28 günlük temel askerlik eğitimi şartıyla ilgili tartışmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önceki günkü Twitter paylaşımlarının ardından gözler AK Parti’ye çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli savunma Bakanı Hulusi Akar’ın belirleyici olacağı konuya ilişkin MHP'deki beklenti pazartesi komisyon aşamasında 28 günlük askerlik şartının önerge ile teklif metninden çıkarılması.

AK PARTİLİ VEKİLLERİN TELEFONLARI KİLİTLENDİ

Teklifin iki maddesiyle bedelli ve dövizli askerlik düzenlendi. Bu çerçevede, 31 Aralık 1993 tarihi ve öncesinde doğanlara, yürürlük tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurmak, 15 bin TL veya karşılığı dövizi defaten ödemek ve 28 gün temel askerlik eğitimi alma şartıyla bedelli imkanı getirildi. Geçmiş bedelli düzenlemelerinden farklı olarak bu kez yurtiçindeki bedelliler için 28 günlük kışla eğitimi, yurt dışında dövizli askerlik yapacaklar için de uzaktan eğitim şartı öngörülmesi tartışma yarattı. Teklife çalışanların bedelli süresince, “ücretsiz izinli sayılmasına” yönelik hüküm konulmasına rağmen, başta sosyal medya platformları olmak üzere temel eğitim şartına tepkiler yağdı. Kapsama giren ancak eğitim şartına itiraz edenler nedeniyle AK Partili yönetici ile milletvekillerinin telefon ve mail adresleri de kilitlendi. 

TOPLAM GELİR 6 MİLYAR,KİŞİ BAŞI 2.500 TL MALİYET

AK Parti, 25 yaşın üstünde bedelliden 15 bin lira ödeyerek yararlanacakların sayısını 1 milyon 324 bin olarak açıklamıştı. Bunlardan 400 bininin bedelli için başvuracağı hesaplanıyor. Beklenti gerçekleşirse, 15 bin lira olarak belirlenen bedelliden devlet, 6 milyar liralık gelir elde edecek. 400 bin genci, 28 gün temel eğitime tabi tutmanın maliyetinin ise kulislerde, kişi başı aylık olarak 2-2 bin 500 lira olarak dillendiriliyor. Bu durumda, temel eğitim için yaklaşık 1 milyar lira harcamak gerekecek.

SON KARAR ERDOĞAN’IN

AK Parti kurmayları, ortaya atılan önerileri son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la değerlendirdikten sonra önergelerle yapacakları değişikliklere karar verecekler. Partide, 28 günlük temel eğitimden vazgeçilmesi yönünde görüş oluşmaya başladı. Yapılan maliyet hesaplarının bunda büyük etkisinin olduğu belirtiliyor. 

BAHÇELİ’DEN DESTEK

İktidara destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önceki gün Twitter hesabından duyurduğu “Bedelli askerliğin çıkmasını olumlu görüyor, gereğinin yapılmasını arzu ediyorum. Ancak 28 günlük teorik eğitim de nedir? Bedelliden istifade edecek kardeşlerimiz 28 günde deyim yerindeyse ‘yaylalar yaylalar’ türküsünü bile öğrenemeyeceklerdir” sözleri de, bu konuda oluşan havayı destekledi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 08:32
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  2. bedelli askerlik
  3. Hulusi Akar
  4. 28 gün
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. Devlet Bahçeli

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