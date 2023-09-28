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Tarih 28 Eylül 1958: İktisat Vekili Hüseyin Sırrı Bellioğlu'nun vefatı
Tarih

28 Eylül 1958: İktisat Vekili Hüseyin Sırrı Bellioğlu'nun vefatı

Yeniakit Publisher
2023-09-28 06:21:00 -
28 Eylül 1958: İktisat Vekili Hüseyin Sırrı Bellioğlu'nun vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, İktisat Vekili Hüseyin Sırrı Bellioğlu'nu hayırla yâd ediyoruz.

1876 yılında Lefkoşa’da doğan Bellioğlu, Lefkoşalı Osmanlı yüzbaşılarından Nuri Ağa’nın oğludur. İptidai ve ruşti (orta ve lise) tahsilini Lefkoşa’da tamamladıktan sonra İstanbul’a giderek Mekteb-i Mülkiye’ye kaydını yaptırmıştı. 1897 yılında padişah aleyhtarı olduğu gerekçesiyle 11 ay Taşkışla’da tutuklu kalmıştır.

1897 Osmanlı-Yunan harbine gönüllü olarak kaydedilmiş ve harna bilfiil iştirak ederek “Milona kahramanları” arasında yer almıştır. Bu kahramanlık ve vatanseverlik saraya aksetmiş ve kendisi Yunan Harp Madalyası ile onurlandırılmıştır. Aynı zamanda kendisine herhangi bir arzusunun olup olmadığı saray yetkililerince sorulduğu zaman verdiği cevap; tahsiline yeniden devam etme şansının verilmesini istemişti. Bunun üzerine bu arzusu yerine getirilerek tahsiline bıraktığı yerden devam etti.



Mezun olduktan sonra Kastamonu Sandık Eminliği (1905), Belediye Başkâtipliği (1906) yapmıştır. İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra, Zonguldak Kaymakamlığına tayin edilmiştir. 1908-1911 tarihleri arasında Mudurnu, Düzce ve Adapazarı kaymakamlıklarında bulunmuştur. Bu şekilde, Adapazarlılarla yakından temasa geçmiş ve ahâli nezdinde tanınmıştı. Amare (1912) ve Amasya Mutasarrıflıklarında görev yapmıştır.

Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra Amasya’ya gelen İngiliz komutanının isteklerini yerine getirmediğinden dolayı 16 Mart 1919 tarihinde İstanbul Hükümeti tarafından işten el çektirilmiş ve bir süre tutuklu kalmıştır. İzmit’e gelerek, Kuva-yi Milliye safında yer almıştır. IV. dönem Meclis-i Mebusan İzmit milletvekili olmuştur. Meclis-i Mebusan’ın işgal güçleri baskısıyla kapatılmasıyla Ankara’ya geçerek TBMM 1. Dönem açılışına katılmış ve İzmit milletvekili olarak mecliste yer almış daha sonra da 1922 yılında İkinci Fevzi Çakmak Kabinesi’nde kısa bir süre İktisat Vekilliği yapmıştır.



1931 seçimlerinde tekrar İzmit (Kocaeli) milletvekili olmuştur. Hükümet aleyhine tahrik ve hükümetin manevi kişiliğine hakaret suçundan 1941 yılında tutuklamış ve dokuz yıl hapse mahkum edilmiştir. 31 Temmuz 1949 tarihinde cezasını tamamlayarak salıverilmiştir.

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