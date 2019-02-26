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28 Engelli Derneği de “Özhaseki” dedi

Ankara’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’ye destek gelmeye devam ediyor.

26 Şubat 2019 Salı 11:18
28 Engelli Derneği de “Özhaseki” dedi

Ankara’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’ye destek gelmeye devam ediyor. Daha önce hemşehri dernekleri ve sanat derneklerinden destek alan Özhaseki’ye en anlamlı destek engellilerden geldi. Ankara Ulucanlar Müzesinde bugün bir basın toplantısı düzenleyen engelli dernekler federasyonları "Yerel seçimlerde biz engellilere sahip çıkacak kişi Özhaseki’dir. Özhaseki’nin şevkat eli engellilerin üzerinde olacaktır. Projeleri engelliler için çok hayırlıdır. O nedenle biz 28 engelli derneği seçimlerde Özhasekiyi destekleyeceğiz" dediler.


Konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Cemal Özkaynak şunları söyledi: ”Bugün burada çok önemli bir toplantı için bulunuyoruz.Önümüzde 31 Mart seçimleri var. Bu seçimlere ilişkin başta Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu olarak yerel seçimlere ilişkin görüşlerimizi açıklayacağız. Bu toplantıya ayrıca 28 engelli derneğimiz katılmaktadır. Bendeniz, Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu Başkanı Cemal Özkaynak, başkan yardımcımız Murat Baran, Makbule Adlı, Engelli Hakları ve Erişebilirlik İzleme ve Denetleme Derneği Başkanı Ayhan Metin, Engelli Dernek Başkanımız Yıldıray Çınarve çok sayıda dernek başkanımız bizlere eşlik etmektedir. AK Parti iktidarında önce bazı ailelerimiz engelli çocukları nedeniyle çok büyük sıkıntı çekiyorlardı. Toplum içerisine çıkarmaktan çekiniyorlardı. AK Parti iktidarı ile birlikte özellikle 2005 yılında kurulan aile ve sosyal politikalar bakanlığıyla birlikte engelli haklarına sahip çıkılmaya başlandı. Engelli çocuklarımıza maaşlar bağlandı. Ayrıca engelli çocuklarımıza bakan ailelerinde maaşlar bağlandı. Bu anlamda engelli çocuklarımızın geleceği aydınlandı. Onlara devletin sahip çıkması onların kıymetini artırdı. Öte yandan, AK Parti hükümetleri istihdam noktasında engellilere sahip çıktı. Yerel yönetimler seçimi öncesinde projelerini inceledik. Yaptıklarına baktık. O nedenle Mehmet Özhasekiye destek olma kararı aldık” diye konuştu.


Engelliler İzleme ve Denetleme Derneği Başkanı Ayhan Temelise Mehmet Özhaseki’nin engellilere sahip çıkacağını belirterek şunları söyledi: “AK Parti hükümetlerinin yaptığı hizmetleri yerel yönetimlerinden yaptığını biliyoruz. Bu bağlamda Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’nin engelli kardeşlerimize yönelik projeleri bize heyecan vermektedir. Mehmet Özhaseki Kayseri Belediye Başkanlığı döneminde engelli kardeşlerimize sahip çıkmıştır. Ankara’da tüm engelli kardeşlerimize Özhaseski sahip çıkacağını belirtmiştir. O nedenle bizler düşündük taşındık engelli kardeşlerimizin hizmet alması için MehmetÖzhaseki’ye destek olma kararı verdik. Hayırlı olsun” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:18
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