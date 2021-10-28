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Tarih 28 Ekim: 2017: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in Başkanlık Görevinden İstifa Etti
Tarih

28 Ekim: 2017: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in Başkanlık Görevinden İstifa Etti

28 Ekim'de Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek neden istifa etmişti? Detaylar haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 07:21:00 - 2021-10-28 07:22:42
28 Ekim: 2017: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in Başkanlık Görevinden İstifa Etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 23.5 yıllık belediye başkanlığı görevinden istifa etti. “Başarısız olduğumu düşündüğüm için değil, yorgun olduğumu düşündüğüm ya da herhangi bir başka kaygı nedeniyle değil, sadece ve sadece, ülkemi lider ülke yapacağına inandığım Recep Tayyip Erdoğan’ın talebini yerine getiriyorum” ifadeleriyle görevinden ayrıldı.

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