Tarih 28 Ekim 1197: Burhâneddin Mergīnânî'nin vefatı (Hanefî Fakihi)
Tarih

28 Ekim 1197: Burhâneddin Mergīnânî'nin vefatı (Hanefî Fakihi)

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
28 Ekim 1197: Burhâneddin Mergīnânî'nin vefatı (Hanefî Fakihi)

Onlar yaşadıkları dönemlere çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bıraktılar. Bugün, Hanefî Fakihi Burhâneddin Mergīnânî’yi hayırla yâd ediyoruz.

5 Kasım 1117’de Mâverâünnehir’de Fergana bölgesine bağlı Mergīnân şehrinin Riştân köyünde doğdu. Hz. Ebû Bekir’in soyundan olup çeşitli âlimler yetiştiren bir aileye mensuptur.

Başta fıkıh olmak üzere hadis, tefsir, Arap dili ve edebiyatı alanlarındaki bilgisiyle tanındı. Taşköprizâde, kendisini Hanefî mezhebi içerisinde ashâb-ı tercîhten sayarken, Leknevî onun mezhepte müctehid kabul edilmesinin daha doğru olacağını, son dönem Osmanlı âlimlerinden Seyyid Bey ise kitaplarının meselede müctehid olduğuna şahitlik ettiğini belirtmektedir.

Mergīnânî, el-Hidâye’de fıkıh konularının tasnifiyle ilgili olarak önceki Hanefî hukukçularının sistematiğine bağlı kalmakla birlikte zaman zaman farklı düzenlemeler de yapmış, meselâ nafakaya dair hükümler nikâh bölümünde ya da müstakil bir bölüm halinde ele alınırken Mergīnânî bu konuya talâk kısmında temas etmiştir. Onun diğer hukukçulardan farklı görüşler benimsediği de görülmektedir.

14 Zilhicce 593’te (28 Ekim 1197) vefat eden Burhâneddin Mergīnânî, Semerkant’ta defnedildi.

Eserleri:

1. Bidâyetü’l-mübtedî .
2. el-Hidâye.
3. Muhtârât (muhtâr)ü’n-nevâzil.
4. et-Tecnîs ve’l-mezîd fi’l-fetâvâ.
5. Kitâb fi’l-ferâʾiz .
6. Kitâbü’l-Hac (Menâsikü’l-hac).
7. Kifâyetü’l-müntehî.

