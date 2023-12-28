28 Aralık 1989: Mehmed Emin Haksever'in vefatı (Kanaat Önderi)

Son devrin Hakk dostlarından Mehmed Emin Haksever 1893 yılında doğdu.



Prof. Dr. İbrahim Ethem Cebecioğlu, Mehmed Emin Haksever efendiyle alakalı şu hatırayı paylaşıyor: “Rahmetli Adnan Menderes’in idamından sonra ailesi çok perişan olmuştu. Manen olduğu kadar olduğu kadar, maddeten de çok sıkıntı çekiyorlardı. Bütün maddi gelirleri kesilmişti.



…İşte o dönemde sağduyulu insanlar ihtilal ortamından çekindikleri için, yardım edemiyorlardı. Karadenizli bir grup insan kendi aralarında rahmetlinin ailesine verilmek üzere bir miktar para toplamışlardı. Fakat, içinde bulunulan siyasi atmosferin kritik olması sebebiyle, kimse bu parayı götürüp rahmetli Menderes’in hanımı Berrin hanıma veremiyordu.



İşte bu kritik ve zor zamanda, zorlu bir adam bu işi üstlenmek üzere ortaya çıkar; Bu zat, gözüpek, ömrü savaşlarla geçmiş, korkusuz Haksever Efendiydi. Haksever Efendi parayı alır, sabah erken saatlerde, Menderes ailesinin oturduğu sokağa gider. Ancak evi tam olarak bilememektedir. O saatlerde yolu süpüren çöpçüye evi sorar. O da korkusundan, evi tarif ettiğini gizlemek üzere, başını kaldırmadan, yolu süpürerek gerekli malumatı verir.



Haksever Efendi, evi bulur, zili çalar ve kapıya çıkan Berrin Hanımefendiye durumu anlatarak emaneti uzatır. Berrin hanım ilk anda parayı kabul etmez.



Haksever Efendi de, bu parayı almadığı takdirde, görevini yapamamış olacağını ve kendisini suçlu hissedeceğini söyler. Bu ısrarlı tavrını sürdüren Haksever Efendi, sonunda parasını zorlukla Berrin Hanımefendiye vermeyi başarır ve görevini tamamlar.