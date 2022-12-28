28 Aralık 1912: Yazar Ahmet Mithat Efendi'nin vefatı

Ahmet Mithat Efendi, 1844 yılında İstanbul Tophane’de doğdu. 1861 yılının sonunda Ahmet Mithat Efendi’nin abisinin Bulgaristan’ın Vidin şehrine atanmasıyla Vidin’e ardından Sırbistan’ın Niş kasabasına yerleşmiştir. Ahmet Mithat Efendi, Niş Rüştiyesinde öğrenimini tamamlamıştır.



Ahmet Mithat Efendi’nin memuriyet yaşamı Bulgaristan’ın Rusçuk şehrinde devlet dairesine memur olarak atanmasıyla başlamıştır. Yazar memuriyetini sürdürürken bir yandan da Arapça, Farsça ve Fransızcasını ilerlettiği için kendisini takdir eden Ahmet Şefik Mithat Paşa, ona kendi ismini vermiştir.

Ahmet Mithat Efendi, 1866’da ağabeyinin yanında tercümanlık göreviyle Sofya’ya gitmiştir. Ahmet Mithat Efendi, kısa süre sonra Rusçuk’a dönerek çeşitli işlerde çalışmış, 1868 yılında Tuna Gazetesi’nde yazar olarak göreve başlamış ve gazetenin başyazarı olmuştur.







Şura-yı Devlet reisi olan Mithat Paşa 1869 yılında Bağdat Valiliği’ne tayin olmuştur. Ahmet Mithat Efendi, Muhacirin Komisyonu (Göçmen Komisyonu) başkanlığını yapmakta olan Şakir Bey’in evinde uzun süre konuk olarak onun zengin kitaplığından yararlanmış, ilk defa Batı sanatı ile tanışmıştır.

Ahmet Mithat Efendi, Basra Valisi olan ağabeyi Hafız İbrahim’in ölümü üzerine 1871 yılında görevinden istifa etmiştir. Aynı yıl Bağdat’tan İstanbul’a dönüp ailesinin geçim yükünü üstlenmiştir.



Ahmet Mithat Efendi, 38 ay süren Rodos sürgünü sırasında çok sayıda eser yayınlamıştır. Sürgünde Rodoslu çocuklara ders vermiş, “Medreseyi Süleymaniye” adlı bir ilkokul açmıştır. En üretken dönemlerinden birini Rodos’ta yaşayan yazar, “Hasan Mellah”, “Hüseyin Fellah” ve “Dünyaya Yeniden Geliş ya da İstanbul’da Neler Olmuş” gibi önemli eserlerini bu dönemde yazmıştır. İstanbul’da çıkan “Kırkambar” dergisine yazılar göndermiştir. Sulatn Abdülaziz’in vefat etmesi ve V. Murat’ın başa geçmesiyle çıkan genel af sonucu İstanbul’a geri dönmesine izin verilmiştir.







Ahmet Mithat Efendi, Tercüman-ı Hakikat’in ilk nüshasını 27 Haziran 1878’de gazeteyi kurup yönetmeye başlamıştır. Otuz dört yıl kesintisiz yayımlanan gazete Ahmet Mithat’ın sonra da çıkmaya devam etmiştir. Tercüman-ı Hakikat, devrin en uzun ömürlü ve itibarlı gazetesi olmuştur. Bu gazetede telif romanlar tefrika edilmiş, Batı klasiklerine de yer verilmiştir.



Ahmet Mithat Efendi, 150’den fazla roman ve ilmi kitap yayımlamıştır. On dört ciltlik Avrupa Tarihi, üç ciltlik Dünya Tarihi serileri o devirde halk tarafından merakla okunmuştur.