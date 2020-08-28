28 Ağustos koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nu Twitter hesabından paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 36 artarak 6 bin 245'e yükseldi. 1517 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle birlikte toplam hasta sayısı 265 bin 515'e ulaştı.

Tedavisi tamamlanan bin 17 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 241 bin 809 oldu. Son 24 saatte 107 bin 814 kişiye test yapıldı. Ağır hasta sayısı 896, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün 1.517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı 1.000’den fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bugün 36 can daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur." ifadelerini kullandı.