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Tarih 28 Ağustos 2019: Yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatı
Tarih

28 Ağustos 2019: Yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatı

Yeniakit Publisher
2023-08-28 06:33:00 -
28 Ağustos 2019: Yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Yazar Şule Yüksel Şenler'i hayırla yâd ediyoruz.

Ailesi aslen Kıbrıslı olan Şule Yüksel Şenler, babasının memuriyeti dolayısıyla bulundukları Kayseri’de 1938 yılında 6 kardeşin üçüncüsü olarak dünyaya geldi. Şule Yüksel, altı yaşındayken İstanbul’a taşındılar. Kız Eğitim Enstitüsü Ortaokul 2. Sınıfa giderken annesinin hastalığı nedeniyle eğitim hayatını bırakmak durumunda kaldı.
On dört yaşındayken yayın yönetmenliğini Safa Önal’ın yaptığı Yelpaze Dergisi’nde, on beş, on altı yaşlarında Peyami Safa, Gökhan Evliyaoğlu gibi isimlerin yazdığı Haftalık Yeni İstanbul Gazetesi’nde hikayeleri yayınlandı. Yirmi yaşında İffet Halim Oruz’un yayın yönetmeni olduğu “Kadın Gazetesi”nde köşe yazarlığı yaptı.



Said Nursi’nin talebelerinden olan kendisinden üç yaş büyük abisi Özer (Üzeyir) Şenler’in örtünmesi yolundaki telkin ve tavsiyelerine uzun süre direndi, karşı çıktı ancak abisinin ağır hastalığı esnasında onun ricası üzere gittiği evde katıldığı risale okumalarına iki yıl devam etti. Bu süreçte evde gelişen bir takım olaylar, abisinin evi terk etmesi üzerine iç dünyasında arayışlara girdi ve namaz kılmaya başlayıp, örtünmeye karar verdi.



25 ocak 1967 tarihli Haftalık Yeni İstiklal Gazetesi’ne gönderdiği “İslam Kadınına Hitap” isimli yazısı gazetenin sahibi M. Şevket Eygi’nin dikkatini çekti ve yazıyı manşetten verdi. Bu yazının yayınlanmasının hemen ardından Türk Kadınlar Birliği, Şule Yüksel Şenler ve gazete yönetimi hakkında laikliğe aykırılıktan suç duyurusunda bulundu. Şule Yüksel Şenler, böylelikle adımını attığı yeni dünyasının ilk düşünce tohumlarını saçarken ilk soruşturması ve ilk mahkemesi ile karşı karşıya kaldı.



17 Kasım 1967 Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde verdiği konferans sonrası tüm şehirlerde olduğu gibi Ankara sokaklarında da büyük bir değişimin göze çarpmasıyla dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın gazabını üzerine çekmiş, konferanstan altı ay sonra cumhurbaşkanına hitaben yazdığı yazıdan dolayı henüz birkaç aylık evliyken 13 ay 10 gün hapis cezası aldı. Hapse girdikten iki ay sonra Cumhurbaşkanı affetti ancak Şule Yüksel Şenler “Suçlunun suçsuzu affettiği nerde görülmüştür?” diyerek affı kabul etmedi ve cezasını Bursa Cezaevinde tamamladı.



Kaleme aldığı satış rekorları kıran romanı Huzur Sokağı, Yücel Çakmaklı tarafından “Birleşen Yollar” ismiyle sinemaya uyarlandığında da gişe rekorları kırdı. Cezaevinden çıktıktan sonra bir grup genç kız ve hanım arkadaşlarıyla kurdukları İdealist Hanımlar Derneği 12 Eylül Askeri Darbesine kadar pek çok alanda faaliyette bulundular.



Şule Yüksel Şenler 28 Ağustos 2019’da vefat etti. Bu ülke insanı için yapıp ettiklerinden dolayı bir Cumhurbaşkanı tarafından cezaevine gönderilen Şule Yüksel Şenler, yine bu ülke insanı için yapıp ettiklerinden dolayı bir Cumhurbaşkanının omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.

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