28 Ağustos 1980: M. Rüştü Aşıkkutlu'nun vefatı (Âlim)

Trabzon’un Of ilçesinin Uğurlu (Çifaruksa) kasabasında 1901 tarihinde doğdu. Babası Ahmed Cemaleddin, annesi Hanife’dir. İlköğrenimini kasabanın öğretmeni olan babasından yaptı. Sonra aynı yerde hıfzını tamamladı.





Muhitin tanınmış âlimlerinden Çalıkzade Tahir Efendi, Çalekli Dursun Feyzi Efendi ve Kasımzade Hasan Efendiden Arapça, Bakkalzade Paçanlı İsmail Hakkı’dan feraiz dersleri aldı. Daha sonra aynı yerde Kur’an-ı Kerim’i de ezberleyerek hafız oldu. Of çevresinin tanınmış âlimlerinden Arapça ve feraiz ilimlerinde kendini yetiştirdi. İmtihanla Çifaruksa Medresesinin dördüncü sınıfına kaydoldu. Altıncı sınıftayken, medreseler kapatılınca (1924) bir müddet daha Dursun Feyzi Efendiden tefsir, akaid ve fıkıh okuduktan sonra İstanbul’a giderek Hafız Ahmed Şükrü ve yeğeni Hafız İsmail Hakkı Bayri’den Aşere ve Takrib, Varnalızade Hafız Ahmed Hamdi’den de İbnü’l-Cezeri’nin Tayyibet-ün-Neşr’ini okudu.







Mehmed Rüşdü görev hayatına oldukça erken yaşlarda Uğurlu kasabası Merkez Camii’nde fahri imam-hatiplik olarak başladı. 1936 yılında Uğurlu Kur’an Kursu Öğreticiliğine, 1941’de Of Merkez Vaizliğine tayin edildi. Resmi görevini sürdürürken bir yandan da kıraat fıkıh ve Arapça okuttu. 1976 yılında vaizlikten emekliye ayrıldı. Diyanet İşleri Başkanlığınca Ankara ve İstanbul’da açılan hizmet içi eğitim kurslarında 1974-1979 yılları arasında, bütün rivayet ve tarikleriyle aşere okuttu. Tayyibet-ün-Neşr’i takrir etti.







28 Ağustos 1980’de tedavi için Trabzon’dan İstanbul’a giderken uçakta vefat eden Aşıkkutlu, doğduğu yer olan Uğurlu kasabasında defnedildi. Sahasında pek çok öğrenci yetiştiren Aşıkkutlu’nun kıraat konusunda Aşere Kaideleri, Takrîb Kaideleri, Tayyibe Tercümesi ve Tayyibe Şerhi adlı dört eseri vardır. Henüz basılmamış olan bu kitaplar, Uğurlu’da varislerinin elinde bulunan özel kitaplığındadır.