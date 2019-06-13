270 anaokulu öğrencisi kır kahvaltısında buluştu

Bilecik’te anaokulu öğrencileri yıl sonu tatili öncesi hep birlikte okulun bahçesinde kahvaltı ederek oyunlar oynadılar.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde eğitim veren Bahçelievler Anaokulunda eğitim alan 270 öğrenci yıl sonu tatili öncesi hep birlikte okulun bahçesinde kahvaltı yaptı. Bahçelievler Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri eğitim öğretim yılını mutluluk ve başarı içinde tamamlamanın keyfinin çocuklara okul bahçesinde hazırladıkları kır kahvaltısı ile kutladılar. Sabah ve öğleden sonra iki grup şeklinde yapılan kahvaltı da çocukların mutlulukları yüzlerine vururken anaokulu bitirip ilkokula başlayacak minikler arkadaşları ve öğretmenlerinden ayrılacağı için hüzünlendiler.