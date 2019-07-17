0553 313 94 23

27 yıl sonra Malkara’ya ilk kez kadın savcı atandı

1992 yılından sonra Malkara ilçesine ilk kez atanan kadın Cumhuriyet Savcısı Nilay Yılmaz, görevine başladı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:15
27 yıl sonra Malkara’ya ilk kez kadın savcı atandı

1992 yılından sonra Malkara ilçesine ilk kez atanan kadın Cumhuriyet Savcısı Nilay Yılmaz, görevine başladı.


İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Nilay Yılmaz, Adalet Bakanlığının kurasıyla ilk görev yeri Malkara ilçesine Cumhuriyet Savcısı olarak atandı.Nilay Yılmaz, 27 yıl sonra Malkara’ya ilk atanan kadın savcı oldu.


Türkiye’nin birçok yerini gezdiğini ifade eden Malkara’nın genç kadın savcısı Nilay Yılmaz, sporu sevdiğini ve gönül verdiği Galatasaray’ın maçlarını yakından takip ettiğini söyledi.


Malkara’ya atanmaktan memnun olduğunu dile getiren savcı Nilay Yılmaz, “Buraya severek geldim ve gayet memnunum. İnsanını ve coğrafya yapısını iyi biliyorum” ifadelerini kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Yazıcı zeytinyağı fabrikasında incelemelerde bulundu
    1. Vali Yazıcı zeytinyağı fabrikasında..
    2. Antalya'daki "mermi yutturma" davası
    3. Soğan kabuğunun olağanüstü faydaları
    4. İran'dan ABD'ye "balistik füze" cevabı
    5. Öldü sanılan küçük Hiranur kazadan 37..
    6. Bulgaristan'da "Breeze 2019" NATO..
    7. Samsun’da otomobiller çarpıştı: 4..
    8. İzmit Belediyesi ile UNİCEF ortak..
    9. Elektronik haberleşme sektöründe..
    10. Başkan Sürekli’den Soyer’in 100 gününe..
    11. "EmlakBank, yıl sonunda 8 milyar..
    12. Gebze’de zabıtadan tabela denetimi
    13. 3 binde 1 gerçekleşen olay! Yeni doğan..
    14. TAMBU’dan Dünya Emoji Günü’ne özel..
    15. ‘’Eski Kurttan Çakallara Tüyolar’’..
    16. Suudi Arabistan havalimanına drone..
    17. Ergene Belediyesi Ergeneli kadınlara..
    18. Salihlili karateciler Denizli’de..
    19. Stoklar adım adım eriyor fiyatlar..
    20. Ertuğrul Bey'in yeni dizisi belli oldu
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?