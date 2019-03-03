27 yıl oldu bunlar yaşanılalı bu dünyada, bu çağda!

Gürhan Gürses

Ölü şehir Hocalı, yüreğim yaralı... Kaçımız bununla alakalı? 26 Şubat, Hocalı Katliamının yıldönümüydü. Orada katledilen vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Ve bu katliamı yapanları da sonsuza kadar lanetliyorum.

Televizyonlarda, gazetelerde, haber sitelerinde ne kadar yer aldı Hocalı ve orada katledilenler ne kadar anıldı? Yedi Kocalı Hürmüzleri seyrederiz de bugün ne giyeceğimizi, nasıl tarz olacağımızı iyi biliriz de Hocalı Katliamını bilmeyiz.

26 Şubat’ta Hocalı’yı, ülkemin hiçbir ekranında, gazetesinde, yerinde -istisnalar hariç- görmeyiz. Hocalı Katliamı; Karabağ Savaşı sırasında 26 Şubat 1992’de Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ Bölgesi’ndeki Hocalı kasabasında yaşanan ve Azeri sivillerin Ermenistan’a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde öldürülmesi olayıdır.

Milleti Sadıka’ymış vaktinde Osmanlının içinde Osmanlıya en yakın... Yediğimiz içtiğimiz birken bazıları kirli çıkın oluyor ansızın. Kimin kısa ipiyle kuyuya indiyseler o kuyu onlara mezar oldu. Hocalı, 20. yüzyılın en vahşi katliamlarından belki de ilki... Ahmet ARİF diyor ya:

“Erkekçe olsun isterim, Dostluk da, düşmanlık da.” Erkeklik nerede?

Hocalı Katliamıyla ilgili şahitlerin sözleriyle anlatılan iki vahşetten bahsedeceğim, ilki: Hamile bir kadın elleri bir ağaca arkadan bağlı... Başında iki Ermeni askeri... Annenin elbisesi yırtık, ayakları çıplak ve gözlerinde korku imparatorluğu var. Bu korku kendisine olacaklardan çok karnındaki meleğe bir şey olacak korkusu ve endişesi... Korktuğu başına geliyor annenin. Ermeni askerler anne karnındaki bebeğin cinsiyeti üzerine iddiaya girer: ‘Kız mı, oğlan mı?’ diye. Askerlerden biri, elindeki kasaturayla hamile kadının karnını yarar canlı canlı ve çocuğu çıkartır annesinin karnından. Bakar bebeğe hemen ve diğerine der ki: ‘Sen kazandın yoldaş!’ Yazı turayı kazanan asker de: ‘Ben kazandım kazanmasına da bu bebeğe kim bakacak?’ der. Asker bu kez kasaturayı bebeğin kafasına geçirir ve annesinin göğsüne yapıştırır. ‘Çocuğa meme ver!’ diye de haykırır. Zulmün adı nedir şimdi? Anlatamayız biz bunu dünya âleme. Onların vahşetlerine kördür herkes, onların ihanetine sağırdır. Siz vahşiyi yabanda aramayın, canavarı tenhada bilmeyin! Vahşiyi insanların içinde arayın. Bunu yapanlar insansa biz neyiz demek istiyorum, biz insansak eğer o zaman bunu yapanlar ne?

Anlatılan ikinci vahşet ise şu: Tek kale futbol maçı oynamak ister Ermeni askerler. Katledilmiş iki Azeri kadının başları bedenlerinden kopartılarak kale direği niyetine yere bırakılır. Tek kale maç yapacak olan askerler kale direğini hallettikten sonra top oynamak için saçları kazınmış Azeri bir çocuk ararlar. Ve saçları kazınmış bir erkek çocuğu bulunca hemen kafasını keserler ve o kesik kafayı top yapıp oynarlar. Siz topun peşinde koşanlara avazınız çıktığı kadar tezahürat yaparken aklınıza getirin Azeri çocuğun kesilmiş kafasını. Onların katlediliş yıldönümünde de dünyayı sağır edercesine haykırın bu zulmü.

27 yıl oldu bunlar yaşanılalı bu dünyada, bu çağda! Daha niceleri; kadını kızı, erkeği çocuğu tamı tamına 613 kişi resmi olanı... Resmi olmayanı bilinmiyor. Önce Hocalının havaalanı kullanılamaz hale getirilir sonra şehir ablukaya alınır. Rus destekli Ermeni askerleri önüne geleni; yaşlı, genç, çocuk, kadın, erkek diye ayırmadan katleder. İnsanları canlı canlı yüzerler, hızar ve testerelerle çeşitli uzuvlarını keserler.

Bugün IŞİD’İN yaptığı kesmelerin beterini 27 yıl önce hem de daha beterini Ermeniler yapar.

Sepetlere kesilmiş kafa doldururlar. Gülüp oynarlar, içip eğlenirler. Bugünlerde Rusları dost bellemeye çalışanlar aldanmasınlar sakın, Rus’tan dost olmaz! Sürekli Türkiye düşmanlığı empoze edilen Ermeni nesli... Haritalarında vatan toprağımızdaki bazı yerleri kendilerininmiş gibi göstermeleri... Bayraklarında Ağrı Dağı’nın resmi... Canavar nasıl yetiştirilir, düşmanlık nasıl alevlendirilir ve insanlar nasıl da hunharca öldürülür, görün. 26 Şubat 1992’de bütün dünyanın gözü önünde - resmi olan- 613 Azerbaycan Türkü Ermeni askerlerince vahşice katledildi. Ancak kayıp sayısının bu rakamların çok çok üstünde olduğu bilinmektedir. Onlarca hamile kadın karnı yarılmış durumda bulunmuştur. İnsan olan bu hazin tablo karşısında gözyaşlarına boğulur ve dua eder insanlık için. Önce kimse inanmaz anlatılanlara. Fakat Hocalı’ya gidenler korkunç gerçeği bizzat yerinde görür. Emsali olmayan katliam... Ermeniler, şehitlerimizi özel bir acımasızlıkla, gözlerini oyarak, kafataslarının derisini soyarak ve vücutlarının farklı organlarını keserek öldürmüştür. Küçücük çocukların gözleri oyulmuş, hamile kadınların karınları yırtılmış ve insanlarımız diri diri toprağa gömülmüştür. Hatta şehitlerin birçoğunun cesetleri yakılmıştır.

26 Şubat’ta ne yaptınız diye sorsam ülkem insanlarına ne cevap alırım acaba? Gezdiniz, yediniz, içtiniz, güldünüz. Hayat devam ediyor elbette. Lakin size yapılanı unutursanız yarın tekrarı olduğunda geç kalmış olursunuz. Ölü Şehir Hocalı! Zavallı yüreğim yaralı...