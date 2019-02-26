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"27. Yıl Dönümünde Hocalı Soykırımı" konferansı

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim:- "Türkiye ve Azerbaycan birlikte oldukça Hocalı'nın tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz"- "Bizim Türk olmamız, onların bizim annelerimize, kardeşlerimize, bizim bacılarımıza bu vahşeti yapmaları için yeterliydi"- "Eğer Ermenistan'da yeni yönetim, Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkileri iyileştirmek istiyorsa bazı adımlar atmalı. Bunun da tek yolu var. O da işgalci siyasetten vazgeçerek işgal ettikleri Azerbaycan toprağından çıkmalarıdır"

26 Şubat 2019 Salı 22:27
"27. Yıl Dönümünde Hocalı Soykırımı" konferansı

ANKARA (AA) - Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, "Türkiye ve Azerbaycan birlikte oldukça Hocalı'nın tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

İbrahim, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfınca düzenlenen "Türk Dünyası Salı Konferansları" kapsamında "27. Yıl Dönümünde Hocalı Soykırımı" başlıklı konferansta konuştu.

Hocalı'da 27 yıl önce yapılan katliamın 99 yıl önce Kahramanmaraş, Iğdır, Kars, Erzurum ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan hadiselerin benzeri olduğunu söyleyen İbrahim, "Bizim Türk olmamız, onların bizim annelerimize, kardeşlerimize, bizim bacılarımıza bu vahşeti yapmaları için yeterliydi." şeklinde konuştu.

Kimseye zulüm etmediklerini, sadece kendilerini savunduklarını ve mazlumun yanında olduklarını vurgulayan İbrahim, buna rağmen Hocalı'daki gibi vahşetlere maruz kaldıklarını kaydetti.

İbrahim, "Eğer Ermenilerin bize tekrar zulüm etme fikri varsa da bunu engellemek için tek bir yolumuz var. O da güçlü olmaktır." dedi.

- Karşılıklı dayanışma vurgusu

Sadece askeri yönden değil, eğitim, ekonomi, dış politika, kültür alanlarında da güçlü olmaları gerektiğinin altını çizen İbrahim, Azerbaycan ile Türkiye'nin halihazırda bu bakımdan güçlü durumda ve karşılıklı dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Türkiye ve Azerbaycan'ın her zaman birbirinin yanında olduğunu kaydeden İbrahim, "Türkiye ve Azerbaycan, birlikte oldukça Hocalı'nın tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz." dedi. İ

Dünya kamuoyuna da Hocalı katliamını iyi anlatmaları gerektiğini söyleyen İbrahim, Hocalı'yı unutturmayacaklarının altını çizerek, bu vesileyle Hocalı şehitleriyle beraber hem Türkiye'nin hem de Azerbaycan'ın şehitlerini rahmetle andıklarını belirtti.

- "Ermenistan işgalci siyasetten vazgeçmeli"

İbrahim, katılımcıların Ermenistan'daki hükümet değişikliğine ilişkin ülkesinin görüşünü sorması üzerine, "Eğer Ermenistan'da yeni yönetim, Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkileri iyileştirmek istiyorsa bazı adımlar atmalı. Bunun da tek yolu var, o da işgalci siyasetten vazgeçerek işgal ettikleri Azerbaycan toprağından çıkmalarıdır." dedi.

Bunun için Ermenistan'daki yeni yönetimin iradesinin yeterli olmadığını söyleyen İbrahim, bu ülke üzerinde etkileri olan devletlerin de bu doğrultuda adımlar atması gerektiğini aktardı.

İbrahim, diplomaside herşeyin bir tıkanma noktası bulunduğunu vurgulayarak, "Azerbaycan diyor ki 'Uluslararası hukuk var, ben haklıyım.' Azerbaycan 25 yıldır diyor ki Ermenistan'a 'Biz o bölgede kaç Ermeni yaşayacak, ekonomik koşulları konuşabiliriz ama toprak bütünlüğü konuşulamaz.' Bu, kırmızı çizgimizdir." şeklinde konuştu.

- Hocalı Katliamı

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, 26 Şubat 1992'de eski Sovyet ordusunun 366. Motorize Alayı ile Azerbaycan’ın Hocalı şehrini işgal ederek 63’ü çocuk, 106’sı kadın, 70’i yaşlı olmak üzere 613 kişiyi katletti. Katliamdan 76'sı çocuk 487 kişi ağır yaralı kurtuldu.

Ermeni güçleri bin 275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden bugüne kadar haber alınamadı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 22:27
  1. 27. Yıl Dönümünde Hocalı Soykırımı
  2. Azerbaycan ve Türkiye
  3. katliam

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