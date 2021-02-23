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Korona Virüs 27 ülkeyi geçtik! 41 kere maşallah
Korona Virüs

27 ülkeyi geçtik! 41 kere maşallah

Dünyada koronavirüse karşı aşılama oranı yüzde 2.63'ü buldu. Türkiye 41 günde 7 milyon 70 bin kişiyi aşılayarak, ortalamayı üçe katladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 11:33:00 -
27 ülkeyi geçtik! 41 kere maşallah

Salgına karşı dünyada 13 Aralık'ta başlayan aşılama 75 gündür sürerken yaklaşık 200 milyon kişi Kovid aşısı oldu. Aşılamanın ve kısıtlamaların etkisiyle vaka ve ölüm oranları yarı yarıya düştü.

Dünya çapında her 100 kişiden 2.63'ü koronaya karşı aşılanırken Türkiye toplu aşılamaya başladığı 14 Ocak'tan bugüne kadar yaklaşık 7 milyon kişiye aşı uygulayarak vatandaşlarının yüzde 7.75'ini aşıladı.

Dünya çapında her 100 kişiden 2.63'ü aşı olurken Türkiye'de dünya ortalamasının üç katına ulaşıldı. 27 AB ülkesini geride bırakan ve dünyada 7. olan Türkiye'yi sadece 500 bin nüfuslu Malta yüzde 12.3 ve 5.9 milyon nüfuslu Danimarka yüzde 7.9 ile geride bıraktı.

Sağlık sistemiyle dünyanın en iyi ülkeleri arasında gösterilen Almanya bile Türkiye'den 1.7 milyon geride kaldı.

27 AB ülkesini geçtik! İsrail ve BAE ilk sırada

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri 100 kişi başına en fazla aşı uygulayan ülkeler. İsrail uyguladığı 7.1 milyon aşıyla vatandaşlarının yüzde 82.43'ünü, BAE ise 5.4 milyon aşıyla yüzde 55.27'sini aşıladı.

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