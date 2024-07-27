27 Temmuz 2023: Bekir Sıtkı Küçükoğlu'nun vefatı (Kanaat Önderi)

1926 Tarsus doğumlu olan ve iktisat tahsili gören Bekir Sıtkı Küçükoğlu, demir ticareti ile uğraşmasının yanında, Adana ve çevresinde hizmet faaliyetlerinin de önemli isimlerinden birisiydi ve camii, imam-hatip okulu, Kur’an kursları konusunda unutulmaz çalışmaları vardı.







Prof. Dr. Necmettin Erbakan’la kadim bir dostlukları bulunan merhum, Milli Nizam Partisi ve Milli Selamet Partisi’nin de Adana il başkanlıklarını yürütmüştü.



Tarsus’un Çamlıyayla(Namrun) yaylasındaki evinde sabah namazını eda ettikten sonra vefat eden Bekir Sıtkı Küçükoğlu, aynı gün ikindi namazını müteakiben Adana Kabasakal Mezarlığı Camii’nde kılınan namazı sonrası aynı yere defnedildi.







Adana ve çevresinden oldukça kalabalık bir vatandaş kitlesinin iştirak ettiği Bekir Sıtkı Küçükoğlu’nun cenazesine, SP Genel Başkan Yardımcıları Recai Kutan, Temel Karamollaoğlu ve Ertan Yülek de katıldılar.