27 Şubat korona vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
Milyonlar koronavirüs günlük vaka sayısını yakından takip ediyor. Bu sebeple sık sık ‘Bugün kaç vaka var?’ sorusunu araştırıyor. Peki, bugün kaç yeni vaka var 27 Şubat?
Koronavirüs salgınında güncel rakamlar merak ediliyor. Bu sebeple pek çok kişi “Bugün kaç vaka var?” sorusunun cevabını araştırıyor.
27 Şubat korona vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
Son 24 saatte 394.263 test yapıldı. 49.792 kişinin testi pozitif çıkarken 206 kişi hayatını kaybetti.
Vaka tablosuyla birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, paylaşımında “Vaka sayılarındaki düşüş trendi sonucunda, risk grubunda olup hastalığa yakalananların ve buna bağlı vefatların sayısı azalıyor. Dünya salgına karşı mücadeleyi artık aşıyla veriyor. Hatırlatma dozlarını hepimiz yaptırmalı, risk grubundaysak kendimizi iyi korumalıyız” ifadelerini kullandı.